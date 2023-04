Una risposta agli ipercritici

Leo Turrini

A questo punto, potrebbe accadere sul serio. E tutto passa per l’allenatore “Copetero”, Simone Inzaghi. Dovesse la pazza Inter (perennemente sulle montagne russe!) completare l’opera con il Benfica, beh, fra poco più di un mese ritroveremmo una italiana in finale di Champions. Mentre Juve e Roma sono in lizza per l’Europa League e la Fiorentina è quasi favorita in Conference.

A prescindere, come avrebbe detto il tifoso del Napoli Totò, qui urge una riflessione autocritica. Da anni ce la meniamo, legittimamente, con il declino del nostro calcio. Ci lamentiamo, con buone ragioni, della scarsa qualità dello spettacolo della A. E osserviamo con malcelato fastidio le acrobazie finanziarie di club che stentano a mettere assieme pane e companatico, facendo però ingrassare i procuratori. Intendiamoci: è tutto vero. Eppure, come ha testimoniato l’impresa della Beneamata a Lisbona, qui non è da escludere una esagerata propensione all’autolesionismo dialettico.

Voglio dire questo. Non tutto è da buttare. Il calcio italiano, inteso come azienda, in realtà è lo specchio di un Paese segnato da contraddizioni talvolta persino non sanabili. Ma negare la vitalità del Sistema, in economia come con il pallone tra i piedi, ecco, non aiuta a capire. Men che meno aiuta a trovare soluzioni. La faccio breve. È possibile che la pazza Inter del “Copetero” Inzaghi sabato perda con il Monza. Ma è la stessa squadra che ha buttato fuori dalla Champions il Barcellona, re della Liga con 13 punti sul Real che un anno fa ha vinto tutto. Strano, ma vero (copyright Settimana Enigmistica).