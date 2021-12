di Doriano Rabotti Alice Volpi è passata in pochi mesi dalla delusione olimpica (quarto posto nel fioretto individuale che non scendeva dal podio da Seul 88, bronzo a squadre) alla gioia del doppio successo nella prima tappa di Coppa del Mondo a Saint Maur, da sola e a squadre. E’ il primo successo della nuova era targata Stefano Cerioni, tornato ct dopo le polemiche che hanno portato alla separazione da Andrea Cipressa, ’sfiduciato’ dalla squadra azzurra con una lettera firmata da tutti. Tranne la figlia Erica (che con Martina Favaretto e Camilla Mancini era nella squadra della ripartenza). Alice, vi siete sbloccate? "Diciamo che meglio di così non poteva andare. Io dopo Tokyo ho avuto molta difficoltà a ricominciare...

Alice Volpi è passata in pochi mesi dalla delusione olimpica (quarto posto nel fioretto individuale che non scendeva dal podio da Seul 88, bronzo a squadre) alla gioia del doppio successo nella prima tappa di Coppa del Mondo a Saint Maur, da sola e a squadre. E’ il primo successo della nuova era targata Stefano Cerioni, tornato ct dopo le polemiche che hanno portato alla separazione da Andrea Cipressa, ’sfiduciato’ dalla squadra azzurra con una lettera firmata da tutti. Tranne la figlia Erica (che con Martina Favaretto e Camilla Mancini era nella squadra della ripartenza).

Alice, vi siete sbloccate?

"Diciamo che meglio di così non poteva andare. Io dopo Tokyo ho avuto molta difficoltà a ricominciare gli allenamenti con gli stimoli giusti. Non pensavo di soffrire così tanto, è stata una bella batosta".

Invece è andata bene...

"Forse il segreto è che non mi aspettavo niente perché non mi sentivo pronta, ma mi è tornata la voglia e la grinta. Il nuovo ct ci ha dato certezze, ci siamo allenate molto bene, eravamo più unite e sicure".

Che cosa è successo a Tokyo?

"Credo che la responsabilità principale sia stata mia. Ero molto tesa, siamo arrivate ai Giochi in modo strano, non sapevamo neanche se si sarebbero tenuti. Ho vissuto un crescendo di emozioni e non sono riuscita a tenere la concentrazione fino alla fine. La gara decisiva è stato l’assalto perso con la Deriglazova in semifinale, non ci ho messo la grinta giusta".

Elisa Di Francisca ha detto che l’ultimo assalto doveva essere suo e non di Errigo, a Tokyo. Poi si è capito che le idee di Elisa erano condivise da tanti...

"Onestamente non penso che quell’assalto avrebbe fatto la differenza, la polemica che è venuta fuori non era preparata. Ci siamo trovati in una brutta situazione perché c’è di mezzo una persona a cui voglio bene come Andrea Cipressa, che ha sofferto. Ma il cambio tecnico ci stava. Non voglio dare colpe, ma potevamo lavorare meglio e di più, ci siamo trovati con una squadra che non ci apparteneva".

Che cosa ha cambiato Cerioni, per fare subito centro?

"Magari abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, ma io Stefano lo conoscevo già, lo vedo spesso a Jesi e so che è il top. Come ct ha una marcia in più, sa farsi rispettare dagli arbitri e ci sa incitare e dare fiducia, gli viene naturale".

Il vostro livello adesso qual è?

"Siamo ancora lontani da Europei e Mondiali. Credo che Stefano vorrà provare nuove giovani, e aspettiamo il ritorno di Arianna Errigo che è fondamentale nella nostra squadra".

Lei ha vissuto il Dream Team, che ora non c’è più. Eravate condannate a vincere.

"Per me è stato un onore, un periodo d’oro con Arianna ed Elisa che erano intoccabili, ho visto gli ultimi anni di Valentina Vezzali. Entravi in squadra cercando di non fare danni, ma sapendo che se facevi la tua parte, poi ci pensavano loro. Qualche avversaria ci soffriva e aveva addirittura smesso di provarci. Era più facile, ora dobbiamo riguadagnarci tutto".

Si sente pronta per un ruolo da leader?

"Ognuno ha bisogno dei suoi spazi, in uno sport individuale non è facile. Devo dire che a Parigi nelle ultime gare mi sono sentita per la prima volta vecchia, ma mi sono anche resa conto di essere maturata tanto, sono riuscita a dare il massimo e ho dimostrato di avere carattere per l’assalto finale".

Alice, lei è di Siena, ma per lavoro deve girare mezza Italia.

"Vivo a Frascati e svolgo qui una parte degli allenamenti sugli assalti da sola, sentendomi a distanza con la mia preparatrice Annalisa Coltorti. Poi vado spesso a Jesi, due settimane al mese, e faccio un lavoro specifico con Giovanna Trillini. Meglio così, cambiare aiuta a divertirsi".