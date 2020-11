Prende il via oggi il major più atteso: il Masters. In un clima insolitamente autunnale causa slittamento per pandemia e senza pubblico, 92 tra i migliori giocatori al mondo si contenderanno la Giacca Verde, iconico trofeo destinato al vincitore. Riflettori puntati su Tiger Woods che, oltre a difendere il titolo, cercherà la sesta vittoria nel torneo e l’83esima in carriera sul Pga Tour che sarebbe un record assoluto. La vittoria del Fenomeno arrivò, nell’aprile del 2019, ai danni di Francesco Molinari (nella foto) che, dopo un torneo da protagonista, crollò nelle ultime 7 buche. Il nostro portacolori arriva da un buon 15° posto ed è consapevole dei propri mezzi dopo i 7 mesi di stop: "So di essere competitivo – ha detto – e ritengo il Masters come un passaggio importante per tornare dove ero arrivato. Vincerlo sarebbe una sorpresa anche per me, ma capirò dal primo colpo come andranno le cose".

Attesa per il duello tra il numero uno mondiale Dustin Johnson e il suo inseguitore Jon Rahm ma attenzione a Bryson DeChambeau, già vincitore di un titolo dello slam e uomo da battere.

Andrea Ronchi