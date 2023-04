Ultra-maratoneta squalificata: ha preso un ‘passaggio’ in auto

Squalificata per aver usato una macchina durante la corsa: l’ultra-maratoneta scozzese Joasia Zakrzewski, 47enne di Dumfries, era arrivata terza nella Manchester-Liverpool il 7 aprile. Ma si ritiene che abbia percorso 2,5 miglia in macchina dopo che i dati della mappatura con il gps hanno scoperto che ha percorso un miglio in un minuto e 40 secondi. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa, ha detto alla BBC: "è stato molto deludente. Dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un corridore è stato squalificato dall’evento per aver usato il trasporto da parte di veicoli durante parte del percorso".

Zakrezewski era arrivata terza, ora sul podio sale Mel Sykes.