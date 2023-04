Ufficiale il nuovo format Il sabato mattina la "Sprint Shootout"

Approvato dalla Formula 1 Commission il nuovo format relativo alle qualifiche della gara sprint del sabato, valido già questo weekend nel Gp a Baku. Le prove libere saranno solo al venerdì mattina, seguite nel pomeriggio dalle qualifiche valide solo per la gara di domenica. Sabato mattina ci sarà la qualifica dedicata alla gara Sprint del pomeriggio, la "Sprint Shootout". Le qualifiche sprint del sabato sono brevi: 12 minuti la Q1, 10 la Q2 e 8 la Q3. Per ogni sessione, sarà obbligatorio per i team usare un determinato tipo di pneumatici: medie per la Q1 e Q2 e soft per la Q3.