Devastante Immobile. Per l’attaccante della Lazio – che travolge il Verona al Bentegodi (5 a 1 il finale) – una tripletta che può significare Scarpa d’Oro. Raggiunto Lewandowski come miglior realizzatore europeo e a due sole reti dal record storico di Higuain. A Roma la Fiorentina cade nel finale per un contestato rigore realizzato da Veretout. Sfida al cardiopalma al Dall’Ara con il Lecce che perde 3-2 e ora ha un piede in mezzo in B (reti di Palacio, Soriano, e Barrow per i felsinei e di Mancosu e Falco per i salentini). A Udine passa il Cagliari con rete di Okaka. A Ferrara D’Alessandro evita alla Spal il settimo ko di fila contro il Torino (in gol con Verdi).

