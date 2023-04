Trionfo UConn Il torneo Ncaa ferma gli Usa

Gli Huskies di University of Connecticut hanno sconfitto per 76-59 San Diego State nella finale del torneo Ncaa disputata a Houston davanti a oltre 70.000 spettatori. Per UConn si tratta del quinto titolo nella storia dell’ateneo, nonché il quinto negli ultimi 25 anni senza mai perdere una finale. Nessuno ha vinto così tanti titoli in questo lasso di tempo, con Duke e North Carolina ferme a tre.

Una cavalcata trionfale, quella degli Huskies: sempre almeno 13 punti di scarto nelle sei gare disputate al torneo Ncaa, di cui l’ultima rifilandone 17 in finale a San Diego. Il lungo Adama Sanogo, autore di una prova da 17 punti e 10 rimbalzi, è stato votato come Most Outstanding Player. Si conclude così la ’March Madness’, la ’follia di marzo’ che con il tabellone di 64 squadre a eliminazione diretta del torneo universitario di basket negli Stati Uniti, in grado di bloccare un’intera nazione e ora sempre più seguito su scala globale.

La final four è stata seguita nel complesso da quasi 100 milioni di telespettatori. A stregare gli Usa c’è soprattutto il tema della grande possibilità di impresa data a ciascuna delle squadre partecipanti, anche se non favorite: la formula con le gare da dentro o fuori fino al trionfo finale di quella campione eleva la chance di sovvertire i pronostici. E concorre al grande successo del torneo anche l’assenza di fasi importanti, nel periodo considerato, per i campionati Nba, Mlb o Nfl (che si chiude a febbraio) a calamitare l’attenzione mediatica. C’è poi il “culto“ dell’ateneo di appartenenza a dare molta enfasi alle gare, in una nazione sterminata che valorizza più l’adesione a una comunità nel campo dell’istruzione che a quella legata a un posto fisico. Pochissimi dei giocatori Ncaa saranno chiamati in Nba. Ma per un mese possono essere lo stesso eroi.