Roma, 24 luglio 2019 - Tour de france, tappa numero 17, ecco i voti di Angelo Costa.



10 a Trentin. Fermato da rivali più forti nelle tappe scorse, fermato dalla squadra che sui Pirenei ha dato la precedenza all’azione di Simon Yates risultata poi vincente, stavolta non trova nessuno in grado di fermarlo. Alimenta la fuga sia quando è formata da trentatré uomini sia quando restano in undici, poi fa un paio di prove prima del colpo secco che gli vale una passerella di gloria lunga quattordici chilometri. Meritatissima.



8 ad Asgreen. Tanto di cappello ad un corridore che farà parlar di sé in futuro. Già secondo all’ultimo Fiandre, debuttante al Tour, il danesino non solo si conferma il miglior scudiero della maglia gialla Alaphilippe, ma nel giorno in cui gli viene concessa la licenza di andare all’attacco arriva a un passo dal successo. Si arrende al più forte, ma il sospetto che presto sia lui uno dei più forti è fondatissimo.



7 a Oss. Si butta anche lui nella lunga avventura di giornata e corre sempre nell’avanguardia della fuga, restandoci fino a quando Trentin non prende il largo. E’ tra i più attivi e nel finale prova anche ad allungare il passo, senza riuscire a trovar spazio. Sigilla in grande stile un Tour nel quale ha svolto alla grande il compito di aiutare Sagan, anche se sulle Alpi sarà facile vederlo dare una mano anche a Buchmann.



6 a Pasqualon. Quando c’è la volata fa la volata, quando parte una fuga va in fuga: un po’ trascurato dai team di casa nostra, il veneto conferma di esser maturato bene all’estero, diventando un corridore vero, che non si tira indietro mai. Non lo fa nemmeno nella lunga fuga che corre verso Gap, dove raccoglie un traguardo volante prima di pagar pegno in salita: chi ci prova sempre, prima o poi qualcosa ottiene.

0 a Rowe e Tony Martin. Ai piedi dell’ultima salita fanno a ‘codate’ con le bici per spingersi fuori strada e tenere la posizione in testa al gruppo: la tv inquadra il tedesco che cerca di danneggiare l’avversario, ma quasi sicuramente è stato il britannico a cominciare. Almeno così la pensa il Var, che mette entrambi fuori corsa. Così sia l’uno che l’altro danneggiano i rispettivi capitani Thomas e Kruijswijk: normale che ci sia nervosismo prima delle Alpi, ma qui si esagera.



5 a Van Avermaet. Se questa era l’ultima occasione per Trentin, figuriamoci per il campione olimpico, che in questo Tour è andato spesso all’attacco senza però mai lasciare un segno. Corre al risparmio per tutto il giorno, si risparmia anche quando la fuga si riduce, ma non è abbastanza attento da capire che Trentin sta cercando in tutti i modi di anticipare i compagni d’avventura. O forse non ha le gambe per seguirlo.