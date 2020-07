Parigi, 20 luglio 2020 - Il 29 agosto è una data cerchiata in rosso sul calendario degli amanti del ciclismo. Quel giorno partità l'edizione 2020 del Tour de France, messa fortemente a rischio dalla pandemia di Coronavirus. Le Coq Sportif ha celebrato ancora una volta la magia della celebre maglia gialla, quella indossata dal leader della classifica generale, presentando tre modelli emblematici, ispirati dagli archivi del marchio e dalla storia di questa grande classica delle due ruote. Ecco i tre modelli.

L’ora della partenza

In seguito al centesimo anniversario dell’anno scorso della Maglia Gialla, il fornitore tricolore offre per la Grand Departure da Nizza una maglia che rappresenta la famosa Piazza Masséna. Fin dalla sua costruzione nel 1830, ispirata a Piazza Vittorio Veneto a Torino, la Masséna è profondamente iscritta nel patrimonio di Nizza. Situato nella parte centrale della città, questo “tesoro architettonico” è onorato dal fornitore grazie alla tecnica della sublimazione.

L’ora di risplendere

Ogni anno il Tour de France attraversa la campagna, le montagne e le città della Francia per incontrare la sua storia, il suo patrimonio e il suo pubblico. Tappe che sfidano i più grandi ciclisti internazionali, in numero sempre maggiore alla ricerca del titolo. Con questo design in stile Mondrian e questa tecnica di sublimazione, Le Coq Sportif offre una seconda Maglia Gialla unica che riflette questi percorsi atipici e leggendari.

L’ora dei campioni

Dal primo all’ultimo giorno, la suspense è grandissima. Dopo aver attraversato cinque catene montuose, unito due isole e completato la peculiare prova a tempo giudicata a La Planche-des-Belles-Filles, verrà designato il portatore finale della Maglia Gialla. Chiunque vinca il privilegio di indossare l’ultimo vestito d’oro di questa 107ima edizione, vestirà una copia simbolica che rappresenta l’Arco di Trionfo, monumento storico e mitico che accoglie l’arrivo della famosa gara dal 1975.