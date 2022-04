Toscana Tour, vince Juffer: Garofalo tra i top ten

di Paolo Manili

Solo due doppi netti su 55 partenti danno la misura della selettività del GP del Toscana Tour, seconda tappa di quattro del celebre circuito all’Arezzo Equestrian Centre. Ieri dei 55 partenti in barrage sono andati in otto, e tra questi un solo italiano, il giovane Giacomo Casadei sullo stallone di 12 anni Ballantine di Villagana (da Quidam de Revel), poi però nel secondo giro, dove è la velocità a fare la differenza, è stata tutt’altra musica. Il tempo migliore, ripetendo il netto, è stato quello dell’elvetico Juffer su Dante MM (45.46), che ha preceduto l’irlandese Breeen su Highland President (47,72). Nessuno degli altri 6 concorrenti della seconda tornata è riuscito a ripetere il giro con zero penalità: il più veloce tra quelli con un errore è stato il belga Thibault Philippaerts che, su Broodway de Marmoulin, ha chiuso al terzo posto. Altri quattro binomi hanno finito con 04 penalità e il nostro Casadei con 012, in ottava posizione. Un vero peccato per Antonio M.Garofalo su Conquestador, che con 1 penalità nel "base" non ha avuto accesso al barrage, finendo in nona posizione. Un solo italiano in barrage, di ben 21 che hanno preso il via, non solo una gran bella fotografia del nostro salto ostacoli in questo momento, anche se è vero che la toccata e la giornata no capitano anche ai fuoriclasse. Come Antonio Alfonso su Harrie, 13° e Giulia Martinengo con Jotage B, 14esima, entrambi con 4 penalità nel "base". Siamo solo all’inizio della stagione e incrociamo le dita perché da domani il TT replica con la terza tappa. Fra le tante emozioni da vivere anche la presentazione, sabato 8 aprile, della prossima edizione di Fieracavalli, la 124esima (3-6 novembre), presentazione che si svolgerà proprio qui ad Arezzo: tra le "news il ritorno al format di 4 giornate, conferma della tappa di Fei World Cup e dell’Italian Champions Tour, circuito la cui finalissima è in programma proprio durante Fieracavalli.