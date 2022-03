Tiger Woods iscritto al The Masters, i fans sognano

L’Augusta Masters che scatterà il 7 aprile potrebbe celebrare il ritorno sul green di Tiger Woods (nella foto). Sul sito ufficiale del torneo l’ex numero uno del mondo risulta infatti nella lista dei giocatori iscritti alla 86esima edizione e non fra i passati vincitori che non ci saranno. Woods, 46 anni, non gioca nel circuito proprio dall’edizione 2020, posticipata a novembre a causa della pandemia, ed è reduce da diversi interventi alla gamba destra dopo il brutto incidente in auto del febbraio 2021. A metà dicembre Woods era tornato a giocare col figlio Charlie al PNC Championship ma non si era sbilanciato sul suo ritorno nel PGA Tour.