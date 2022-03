Tiger, rientro vicino Un test sul campo verso ’The Masters’

Il mondo del golf aspetta Tiger Woods (nella foto), il cui rientro sembra essere davvero vicino. Il campione californiano, un anno e un mese dopo il grave incidente d’auto a Los Angeles che ne ha messo a rischio la sua carriera, potrebbe tornare sul green proprio in occasione dell’86esima edizione del The Masters, primo Major 2022 in programma, dal 7 al 10 aprile, ad Augusta (Georgia, Usa). L’America sogna di rivedere Woods proprio nel torneo che lo ha reso grande. Le speculazioni circa il suo rientro in campo crescono ora dopo ora, con il 46enne di Cypress che romperà gli indugi entro venerdì primo aprile ma che proprio ieri ha testato il percorso insieme al figlio.