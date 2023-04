Tiberi e Trek, è finita dopo gli spari al gatto Ora Bahrain-Victorious?

Si dividono definitivamente le strade di Trek-Segafredo e Antonio Tiberi (nella foto). Ad annunciarlo, in una nota, la formazione statunitense di WorldTour, secondo la quale le parti in causa "hanno concordato di comune accordo di separarsi, con effetto immediato, dopo che le azioni del corridore durante la sua sospensione non hanno soddisfatto i nostri criteri per un ritorno alle competizioni". Il laziale, campione del mondo juniores a cronometro, era assurto agli onori della cronaca per aver ucciso a colpi di fucile un gatto. Un fatto riprovevole che gli aveva procurato una multa e la sospensione. Poi, per atteggiamenti considerati dal team non consoni, il definitivo addio. Per Tiberi ora si potrebbero aprire le porte della Bahrain-Victorious.