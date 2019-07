Wimbledon, 10 luglio 2019 - Giornata di quarti a Wimbledon. Sull'erba londinese oggi è il turno degli uomini dopo le sfide in campo femminile che hanno visto trionfare Serena Williams, Barbora Strycova, Simona Halep ed Elina Svitolina. Tutto facile per Novak Djokovic: il n.1 del mondo ha battuto il belga David Goffin, n.23, in soli tre set, per 6-4, 6-0, 6-2. In semifinale affronterà Roberto Bautista-Agut (numero 22 del mondo e 23 del seeding), che ha sconfitto l'argentino Guido Pella con il punteggio di 7-5, 6-4, 3-6, 6-3 in tre ore e sei minuti.

Dall'esito degli incontri odierni non è esclusa un'altra semifinale Roger Federer contro Rafael Nadal a poche settimane di distanza dal Roland Garros. Un esito però non scontato visto che lo svizzero incontra Kei Nishikori: il giapponese, alla sua seconda volta ai quarti, finora ha ceduto soltanto un set agli ottavi contro il kazako Mikhail Kukushkin. Non meno impegnativo l'ostacolo che si troverà di fronte lo spagnolo: lo statunitense Sam Querrey.

Quarti di finale, risultati e dove seguirli in tv

Novak Djokovic-David Goffin - 3-0: 6-4, 6-0, 6-2

Guido Pella-Roberto Bautista Agut - 1-3: 5-7, 4-6, 6-3, 3-6

In corso

Kei Nishikori-Roger Federer: diretta Sky Sport Uno canale 201 (HD 251)

Sam Querrey-Rafael Nadal: diretta su Sky Sport canale 205