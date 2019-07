Wimbledon, 11 luglio 2019 – Una classica del tennis nelle semifinali di Wimbledon. Nadal e Federer si affronteranno domani ai Championships per la quarantesima volta nella loro carriera: chi vince vola in finale contro il vincente del match tra Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut. Ecco una breve presentazione dei match e gli orari tv.

Djokovic-Batista Agut

La prima semifinale vedrà di fronte il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, e lo spagnolo Bautista Agut, numero 22 delle classifiche. Entrambi hanno perso un solo set fino a qui, Novak contro Hurkacz al terzo turno, Bautista contro Pella in quarti. Sono dieci i precedenti tra i due, Djokovic ha vinto i primi 5 di fila, mentre negli ultimi 5 lo spagnolo è avanti 3 a 2. Non si sono mai affrontati su erba, ma sul cemento veloce Bautista ha conquistato gli ultimi due precedenti, entrambi in questa stagione (il primo a Doha e il secondo a Miami).

In tv: appuntamento alle 14 in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Wimbledon.

Nadal-Federer

Si tratta di una rivalità infinita e che vedrà domani il quarantesimo atto. Roger Federer, testa di serie numero 2, e Rafa Nadal, testa di serie numero 3. I precedenti premiano lo spagnolo che ha vinto 24 volte contro le 15 di Federer, ma sull’erba londinese i due non si affrontano da 11 anni. L’ultima volta fu nel 2008 con Nadal che vinse in cinque set nella penombra serale di Wimbledon. Gli altri due precedenti, altre due finali, sono state vinte da Federer nel 2006 (in quattro set) e nel 2007 (in cinque set). Rispetto all’ultimo precedente, Roland Garros di quest’anno, la partita dovrebbe essere più equilibrata, l’erba è la superficie preferita di Federer e quella meno adatta a Nadal. Ma lo spettacolo è assicurato.

In tv: appuntamento subito dopo la prima semifinale - quindi difficilmente prima delle 15.30/16 - con diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Wimbledon.