Volandri: “Il tennis ormai è entrato nelle case degli italiani. Sinner pronto a vincere”

Bologna, 21 aprile 2023 - Il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri si gode i risultati di Jannik Sinner e un movimento italiano in grande crescita. Un grande inverno nei tornei 1000 per l’altoatesino che ha iniziato il 2023 alla grande anche se la vittoria di prestigio è sempre sfumata per un soffio. Impressiona però la crescita continua di Jannik che sta maturando sia nella testa che nel gioco, trovando una grande continuità di rendimento ad alti livelli e contro qualunque avversario. L’unico intoppo è stato il ritiro dai quarti di finale del torneo di Barcellona dove Jannik avrebbe dovuto affrontare oggi Lorenzo Musetti, ma un malessere fisico, già emerso ieri nel difficile ottavo di finale contro Nishioka, gli ha consigliato di desistere. Chi sfoglia la margherita del materiale a disposizione è senza dubbio il capitano Volandri, che potrà contare su Sinner, Musetti, Sonego, Berrettini, e sulla coppia Fognini-Bolelli in doppio, per tentare l’assalto alla prestigiosa insalatiera.

Volandri: “Sinner può vincere ogni settimana”

Non c’è stato il derby azzurro a Barcellona tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con l’altoatesino che si è arreso a qualche problema fisico che perdura da diversi giorni. Sinner è apparso stanco già nel secondo set della partita di ieri contro Nishioka, mentre nel terzo si è toccato la cosca sinistra dolorante. Alla fine ha battuto il giapponese ma ha dovuto rinunciare al derby: “Sono triste per essermi dovuto ritirare – sono le parole del giocatore azzurro -. Da un po’ di giorni non mi sento bene e oggi il malessere è peggiorato, non sono in grado di giocare. Mi prendo qualche giorno per riposarmi e prepararmi per il prossimo torneo. Grazie per il vostro supporto e in bocca al lupo a Lorenzo per il prosieguo del torneo”, il post di Jannik su Instagram. Adesso si tratta di rimettersi in forma in ottica Roland Garros, ma ciò che resta è il livello raggiunto da Sinner, ormai stabilmente tra i primi quattro del circuito essendo numero 3 della classifica race: “Sinner è pronto per qualsiasi risultato - le parole di Volandri a Supertennis Tv - Ha raggiunto un grande livello di consapevolezza e ha una struttura tennistica che gli consente di vincere ogni settimana. Sta lavorando tanto su tutti gli aspetti: tecnico, fisico e mentale. Ha la fortuna di avere ancora margini di miglioramento ed è solo questione di tempo“. Tennis italiano trainato da Sinner, ma anche gli altri si stanno esprimendo bene in attesa del ritorno di Berrettini. A Montercarlo, per esempio, Sinner si è fermato in semifinale e Musetti ha sconfitto Novak Djokovic: “Anche in una settimana difficile con l’infortunio di Berrettini abbiamo avuto motivi per sorridere - ancora Volandri - Jannik ha sfiorato la finale e Musetti ha vinto una partita pazzesca con Djokovic. Ormai il tennis sta entrando nelle case di tutti gli italiani”. E sabato 21 aprile sarà un altro giorno da cuori forti per il tennis italiano con la semifinale del torneo 500 di Barcellona tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, con il greco che ha sconfitto nei quarti di finale l'australiano Alex De Minaur in due set. Leggi anche - Sinner si ritira a Barcellona: "Da qualche giorno non sto bene"