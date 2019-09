New York, 7 settembre 2019 – Bianca Andreescu vince il trofeo degli Us Open 2019 grazie ad una super vittoria contro Serena Williams. La canadese archivia la finale femminile di quest’anno in due set, annichilendo dal punto di vista del gioco e da quello mentale una spenta Williams per un’ora e venti minuti, dopo i quali l’americana regisce e prova a rimettere in carreggiata il match. Per la numero 15 al mondo è il primo successo al primo tentativo in questo torneo.

PRIMO SET - La Williams inizia il match con un ace, ma perde il primo game subendo il break dell’Andreescu a causa di due doppi falli consecutivi. L’americana va sotto 2-0 e torna a ruggire nel terzo game, quando manda un segnale all’avversaria rispondendo con grande cattiveria agonistica ad una palla corta e portandosi a casa il primo game della propria partita. L’Andreescu, avanti 4-2, si fa annullare cinque palle break dalla rivale, che con grande caparbietà tiene la battuta accorciando sul 4-3 nonostante la grande performance della canadese sul fondo. La tennista 19enne regge all’assalto dell’avversaria e si assicura il primo set per 6-3, grazie ad un altro doppio fallo in battuta della Williams che sciupa un altro game al servizio.

SECONDO SET – L’Andreescu è veloce e dinamica nel contrastare al meglio una Williams che appare demoralizzata e che non riesce a sfondare di potenza il muro difensivo della giovane canadese. L’americana perde subito il primo game in servizio a causa del terzo doppio fallo della propria partita, subendo quindi immediatamente il 2-0. La quasi 38enne oggi padrona di casa rientra nel match conquistando un sudatissimo break al terzo game, toccando il nastro e mettendo in cassaforte il punto decisivo dopo che la canadese aveva difeso egregiamente il suo turno di battuta. L’attuale numero 8 nel ranking mondiale fatica ancora al servizio, centrando un ace ma sbagliando troppo spesso la prima palla. L’Andreescu, dal canto suo, continua a prevedere bene le mosse dell’avversaria, scippando il quarto game in battuta alla Williams e vincendo quello successivo. Sul parziale di 4-1 l’americana mostra segni di cedimento, tanto da perdere un altro game senza riuscire a opporre resistenza. Una palla corta giocata molto goffamente evidenzia ancora una volta la giornata storta della Williams, che però allunga la gara sul 5-2. Dopo un’ora e venti di grande tennis, Bianca Andreescu soffre la reazione di carattere dell’avversaria e vede la partita sfuggirle di mano quando si torna in parità sul 5-5. La canadese non perde però la testa e chiude la finale vincendo 7-5 il secondo set dopo un'ora e quaranta di gioco.