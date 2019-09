Flushing Meadows, 8 settembre 2019 - Bianca Andreescu è la nuova regina di Flushing Meadows. La 19enne canadese ha battuto Serena Williams nel singolare femminile della 139esima edizione degli Us Open a New York.

La tennista di origini rumene, 15 del ranking Wta e del tabellone, nella finale sul DecoTurf dell'"Arthur Ashe", il campo centrale di Flushing Meadows, ha battuto la statunitense, 37 anni, numero 8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3 7-5.

La canadese superiore alla statunitense dal punto di vista del gioco e mentale. Una spenta Williams alza bandiera bianca in un'ora e venti minuti, ma non senza regire e tentare di contrastare la giovane avversaria. Per la numero 15 al mondo primo successo al primo tentativo in questo torneo (e prima canadese a vincere gli Us Open). Invece Serena Williams manca il 24esimo titolo Slam. Da quando è mamma è la quarta finale persa.

