Flushing Meadows, 5 settembre 2019 – Prosegue la favola americana di Matteo Berrettini. La testa di serie numero 24 del torneo ha sconfitto dopo 4 ore e cinque set Gael Monfils accedendo alla semifinale degli Us Open. E’ il secondo italiano della storia a raggiungere questo traguardo a New York dopo Barazzutti.

MEGLIO MONFILS - Partita per cuori forti. Monfils approccia meglio, Berrettini non è fluido come suo solito e il francese in difesa è un muro. Break sul 3-2, poi chiusura sul 6-3 del primo set senza troppi patemi. Il secondo parziale si apre sotto cattivi auspici, già al primo game l’azzurro spara un diritto in rete e poi concede il break con un doppio fallo. Ma la partita cambia, anche se Berrettini rischia di scendere 3-0 sotto – bravo ad annullare la palla break. L'azzurro rientra grazie a colpi più efficaci e solidi per scardinare il muro difensivo del francese. E’ proprio Monfils a regalare il contro break con una orrenda volèe di diritto: 2-2. Si procede con i servizi e sul 4-3 Berrettini è Monfils a dover annullare palla break, ma sulla seconda arriva il 5-3 sfondando col diritto. Quasi inaspettatamente l’azzurro concretizza il secondo parziale per 6-3 pareggiando i conti.

BERRETTINI DI RIMONTA - Monfils si affloscia, già sull’1-1 del terzo set spara due rovesci out cedendo il servizio, ma più in generale il suo tennis difensivo perde di efficacia, profondità e velocità, lasciando a Berrettini il comando delle operazioni e le armi per abbattere la cortina del francese. Nonostante l’accensione delle luci e la chiusura del tetto per pioggia, l’azzurro non si scompone e trova il secondo break per il 5-2 e poi la chiusura del set con due vincenti che lasciano impietrito Monfils. Due set a uno.

CUORE E TESTA - Sul 2-1 del quarto, Monfils ritrova spinta e coraggio creandosi 5 palle break, sfrutta l’ultima grazie al nastro che gli accomoda la palla. Berrettini può recriminare per non aver tenuto il servizio quando si era trovato in vantaggio sprecando con un doppio fallo. Alla fine il francese vola 4-1 ricreando le condizioni di inizio partita e poi 5-3, non ci sono pericoli per chiudere il parziale 6-3: si va al quinto. Qui è di nuovo Berrettini a ritrovare il suo tennis, la sua spinta, la sua energia e scappa subito 2-0, però tre errori di diritto fanno rientrare l’avversario sul 2-2. L’azzurro ritorna avanti con un break nel sesto game, trovando tre vincenti e un errore di Monfils. Sul 5-3, Berrettini serve per chiudere e arriva a match point, ma il braccio trema e piomba un doppio fallo su cui Monfils si avventa per il contro break: 5-5. La partita regala emozioni, Monfills annulla altri due match point sul 6-5 e porta Berrettini al tiebreak. L’azzurro vola 5-2 - tre doppi falli dell'avversario - ma Monfils rientra sul 5-4. Qui l’italiano, al quinto match point, chiude con una volée uno scambio eccezionale e poco dopo con la prima di servizio trova l’ultimo decisivo punto. Finisce 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6. Nelle semifinali sarà Rafa Nadal l'avversario del romano. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman, 21 del ranking Atp e 20 del tabellone, per 6-4 7-5 6-2.