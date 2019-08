New York, 22 agosto 2019 – Novak Djokovic e Roger Federer non si incontreranno nella finale degli Us Open 2019. Lo svizzero e il numero uno del mondo sono stati sorteggiati nella stessa parte di tabellone, per loro l’incrocio sarà in semifinale. All’apparenza strada più libera per Rafa Nadal che ha dalla sua parte Tsitsipas e Thiem.

PARTE ALTA – Novak Djokovic parte con i galloni favorito e la testa di serie numero 1, per lui primo turno contro Carballes Baena, poi l’insidia Querrey e al terzo turno il possibile incrocio con Cilic. In questa zona di tabellone ci sono anche Fognini (esordio con Opelka), e soprattutto lo spauracchio Medvedev, testa di serie numero 5 e in rotta di collisione con Djokovic nei quarti di finale. Come detto, nella parte alta c’è anche Roger Federer, testa di serie numero 3, per lo svizzero esordio contro un qualificato, poi eventualmente Dzumhur e Pouille. L’altra testa di serie bassa di questa porzione è Nishikori, numero 7, che esordirà contro un qualificato.

PARTE BASSA – L’altro grande favorito della contesa è Rafa Nadal, testa di serie numero 2, e dando una rapida occhiata al tabellone particolari insidie non ce ne sono a parte Tsitsipas, Khachanov e Thiem. Ma due di questi, il greco e l'austriaco, appaiono in calo. Lo spagnolo esordirà con Millman, poi Kokkinakis e forse Verdasco. Da questa parte anche Alexander Zverev, per lui primo turno contro Albot poi uno tra Karlovic e Tiafoe. Nella parte bassa anche la testa di serie numero 9 Khachanov che debutterà contro Pospisil. L’altra testa di serie bassa, ovvero Thiem numero 4, esordirà contro Fabbiano per poi incrociare Bublik e probabilmente Edmund, mentre Stefanos Tsitsipas, numero 8, avrà un debutto complicato contro Rublev.

I possibili ottavi

1] N. Djokovic vs [16] K. Anderson

[11] F. Fognini vs [5] D. Medvedev

[3] R. Federer vs [15] D. Goffin

[12] B. Coric vs [7] K. Nishikori

[8] S. Tsitsipas vs [10] R. Bautista Agut

[13] G. Monfils vs [4] D. Thiem

[6] A. Zverev vs [9] K. Khachanov

[14] J. Isner vs [2] R. Nadal

GLI ITALIANI – Sono sei gli italiani nel tabellone principale, con sorteggi non benevoli. Fognini come detto affronta l’insidioso Opelka, Berrettini avrà vita dura contro il francese Gasquet, mentre Seppi affronta Dimitrov. Primo turno difficile per Fabbiano contro Thiem e Sonego contro Granollers, Cecchinato incontrerà invece Laaksonen.