Nadal infortunato, voci dalla Spagna: rientro rimandato, obiettivo Roma?

E’ ancora da definire il rientro in campo di Rafa Nadal. Il 36enne tennista spagnolo ha dovuto saltare la tappa Masters 1000 nel suo regno in quel di Montecarlo, dove ha vinto 10 volte, e con ogni probabilità salterà anche i due principali tornei spagnoli sulla terra rossa. Secondo Cadena Ser, infatti, Nadal non dovrebbe tornare in campo né a Barcellona (Atp 500) né a Madrid (altro torneo Masters 1000). In Spagna sperano che Nadal riesca quantomeno a rientrare agli Internazionali di Roma in modo tale da avere sulle gambe almeno un torneo su terra rossa prima del Roland Garros. Al momento però il suo recupero dagli acciacchi fisici è ancora lontano dopo l’infortunio all’Australian Open, con una lesione di secondo grado allo psoas rimediata in occasione del match di secondo turno contro McDonald.

Programma di recupero complicato per Nadal

Recentemente qualche foto ha immortalato il tennista maiorchino durante sessioni di allenamento sulla terra rossa, ma il suo programma di recupero sembra incontrare difficoltà non previste. Rafa è un giocatore in grado di ascoltare il proprio corpo e secondo le fonti spagnole al termine di alcune sessioni di allenamento si sentirebbe bene, mentre in altre decisamente peggio ed è proprio per questo motivo che avrebbe maturato la decisione di posticipare il rientro per evitare dolorose ricadute. Nadal dovrebbe dunque saltare sia Barcellona che Madrid, con l’obiettivo puntato sugli Internazionali d’Italia come torneo propedeutico al Roland Garros. A Parigi Nadal ha vinto quattordici volte e spera in un’altra miracolosa affermazione, ma sempre dalla Spagna si inizia a vociferare che l’edizione 2023 potrebbe essere la sua ultima. E’ uno dei momenti più duri della carriera di Rafa che non gioca da tre mesi ed è uscito dalla top ten dopo 18 anni. Oggi lo spagnolo è numero quattordici delle classifiche mondiali e scenderà ancora con la risalita alle sue spalle di Hubert Hurkacz e Alexander Zverev, e il suo tennis solido e dispendioso ha bisogno di ottime condizioni fisiche per essere espresso al meglio; probabilmente nel finale di carriera Rafa dovrà centellinare le sue uscite, calibrandole in base alla sua condizione anche a costo di saltare qualche torneo importante.

Rientra Alcaraz a Barcellona

Buone notizie invece per Carlos Alcaraz che ha deciso di rientrare in campo già dal torneo di Barcellona che scatta il 16 aprile. Il murciano classe 2003 ha dovuto saltare per infortunio Montercarlo dopo aver disputato un ottimo inverno con il successo a Indian Wells e la semifinale a Miami. Il numero due del mondo è rimasto fermo qualche settimana per un problema di artrite alla mano e anche per qualche acciacco muscolare in seguito alla tournée sudamericana sulla terra rossa, ma ora sarebbe pronto a tornare in vista del Roland Garros di fine maggio.

