Bologna, 31 gennaio 2022 - Dominic Thiem salterà anche il torneo ATP di Cordoba. Il tennista austriaco è stato costretto a rinunciare ad un altro torneo a causa di un problema alla mano destra, descritto come "una piccola tensione ai legamenti" dallo stesso giocatore. L'ex numero 3 al mondo non gioca da mesi per via di diversi infortuni che stanno pesantemente condizionando il suo rendimento. Un altro lungo stop, patito la scorsa estate, gli aveva impedito di difendere il titolo di campione Slam agli US Open e lo ha costretto a saltare anche gli Australian Open, primo appuntamento del 2022. Thiem è scivolato al 37/o posto del ranking ATP e ha dichiarato la volontà di rientrare per il torneo di Buenos Aires, con la speranza di ritrovarsi fisicamente al 100%.



