Tennis, Panatta sicuro: “Tutti sanno che se Sinner gioca bene non si batte”

Bologna, 16 aprile 2023 - Jannik Sinner continua a sfiorare il trionfo in un torneo Masters 1000. Il tennista altoatesino è a due finali perse - contro Hurkacz a Miami 2021 e contro Medvedev a Miami 2023 - e il primo torneo su terra rossa stagionale è finito in semifinale a Montecarlo battuto da Holger Rune, ostico e solido tennista danese con una grande capacità difensiva che ha imbrigliato le geometrie e la potenza di Sinner. Per il tennista italiano sono sette titoli in carriera, sei nei tornei 250 e uno nei tornei 500 con la vittoria a Washington nell’agosto 2021. In generale, Sinner sembra preferire le superfici veloci con sei tornei vinti sul cemento e uno solo sulla terra a Umago nel luglio 2022. La sensazione è che Sinner debba ancora perfezionare alcune sfaccettature del suo gioco, ma quando riesce a mettere in campo tutta la sua qualità sono pochi, pochissimi, i giocatori in grado di batterlo.

Panatta: “Quando gioca bene…”

Jannik Sinner per tanti addetti ai lavori è il talento più cristallino, per qualità dei colpi, profondità, velocità di palla e grande solidità su tutti e due i fondamentali. E se anche in risposta Jannik fa il suo, al servizio e a rete possono ancora esserci miglioramenti per trovare sempre più armi al proprio bagaglio tecnico. Sinner è sicuramente destinato a costruire assieme ad Alcaraz, Medvedev e Rune un’altra fab four dopo Federer, Nadal, Djokovic e Murray. La pensa così Adriano Panatta, ex numero uno d’Italia ed ex capitano di Coppa Davis, il quale ha sottolineato con un post su Twitter la qualità del gioco di Sinner, che se espressa al massimo livello potrebbe diventare imbattibile: “Ieri mi è dispiaciuto per Sinner, era una buona occasione, ma state tranquilli che ne avrà tantissime altre - le parole di Panatta - Una mia considerazione: io credo che tutti i giocatori del circuito pensino che se Jannik gioca bene non hanno chances di vincere, l’unico che non lo pensa è Rune”. Sinner è ora numero otto delle classifiche mondiali e il suo 2023 fin qui è stato eccezionale sia sul veloce sia sul primo torneo in terra rossa. Ora per l’altoatesino ci sarà il torneo Atp 500 di Barcellona, dove per l’Italia saranno in campo anche Musetti e Passaro. Jannik sarà testa di serie numero 4 e avrà un bye al primo turno e aspetterà il vincente del match tra il cinese Wu e l’argentino Schwartzman. In tabellone rientra anche Carlos Alcaraz dopo l’infortunio e tra i big è iscritto anche il greco Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda Musetti, testa di serie numero 9, bye al primo turno e poi il vincente del match tra Kubler e il giovane spagnolo Rincon. "Vediamo come andrà a Barcellona. Proverò a prendere gli aspetti positivi di come ho giocato nelle ultime settimane” le parole di Jannik che si candida a essere grande protagonista anche in Catalogna.

