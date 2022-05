Internazionali Roma, Sinner elimina Martinez. I risultati degli italiani

Roma, 10 maggio 2022 - Jannik Sinner vola al secondo turno degli Internazionali di Roma. Il tennista altoatesino si è imposto in due set sullo spagnolo Pedro Martinez e affronterà un altro tennista azzurro, Fabio Fognini, in un derby tutto italiano. L'ottima prestazione dell'azzurro è l'unica nota lieta che arriva oggi dal Foro Italico: tutti gli altri atleti del Bel Paese impegnati sulla terra rossa, infatti, sono stati eliminati.

Sinner-Martinez, la cronaca



Sinner comincia il match con una determinazione e un controllo assoluti. Prima lascia Martinez a zero sul primo servizio, poi gli concede solo un punto sulla sua battuta, prendendosi il primo break. L'altoatesino lo conferma al game successivo e sale sul 3-0. Lo spagnolo riapre il set all'improvviso con un break che lo riavvicina sul 5-4, ma l'azzurro stronca subito le speranze di rimonta con un altro break a suo favore, che gli permette di chiudere il primo parziale della partita sul 6-4. Sinner apre il secondo set molto bene, tenendo il servizio, e prendendosi il break al secondo gioco. L'italiano annulla una palla break e conferma il suo vantaggio sul 3-0. Martinez non molla, ma alla fine si deve arrendere per 6-3, in un match comandato dall'avversario di casa.

Internazionali Roma: i risultati degli altri italiani



È stata una giornata molto negativa per i tennisti italiani impegnati sulla terra rossa del Foro Italico. Nel maschile Nardi è stato eliminato da Norrie, mentre nel femminile la Bronzetti è finita k.o contro la Osorio Serrano, e la Paolini è uscita per mano della svizzera Teichmann. Unica nota positiva proprio la vittoria di Jannik Sinner, che affronterà nel prossimo turno Fabio Fognini.



Leggi anche: Haaland, ufficiale l'approdo al Manchester City