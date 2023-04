Tennis, Berrettini passa il turno a Montecarlo, ora Cerundolo: “Partita tosta”

Bologna, 10 aprile 2023 - Ci si aspettava un segnale da Matteo Berrettini dal torneo di Montecarlo e al primo turno è arrivato. Il tennista romano, numero 22 delle classifiche mondiali, si è imposto in due set contro lo statunitense Maxime Cressy per 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco, tornando ad esprimere un tennis maggiormente convincente in attesa di test più probanti. Uno arriverà subito al secondo turno, in programma mercoledì, quando Berrettini affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del mondo che al primo turno ha battuto il britannico Cameron Norrie. Per Berrettini buona partita di esordio, con una percentuale di prime palle del 79% e trentuno punti vinti su quarantadue grazie al prima di servizio. Bene anche nella difesa delle palle break, due su due annullate, e nella trasformazione con tre palle break vinte su otto tentativi. Limitati gli errori non forzati a undici, l’azzurro ha trovato diciassette vincenti con il 56% di punti vinti a rete, segno di un gioco offensivo di nuovo efficace. Ovviamente, ora arriveranno match più duri e impegnativi dove serviranno ulteriori miglioramenti.

Berrettini: “C’è fiducia, mi sono affidato al mio team”

Aveva bisogno di una iniziazione di fiducia Matteo Berrettini e una spinta dal primo turno vinto a Montecarlo può essere arrivata. Il tennista romano si è messo a lavorare duramente con il suo staff per uscire dal momento difficile, con massima fiducia reciproca: “Ho deciso di ascoltare il mio team perché sono arrivato fino a qui grazie a loro e c’era bisogno di fiducia in me stesso e in loro - le sue parole dopo la vittoria - Non c’era altro da fare che mettere giù la testa e lavorare per cercare di riprendere fiducia. Ovviamente, come una partita persa non cambia una stagione lo stesso si può dire di una partita vinta”. L’avversario al secondo turno sarà l’argentino Francisco Cerundolo che ha battuto Cameron Norrie e arriva da un buon torneo fatto a Miami dove è arrivato ai quarti di finale, fermato da Khachanov dopo aver battuto in ottavi di finale l’azzurro Lorenzo Sonego: "C’è fiducia e voglia di fare bene - ancora Berrettini - Non ho mai giocato contro di lui, è un avversario a cui piace giocare sulla terra rossa e nel 2023 sta giocando bene. La palla esce bene dalle sue corde, non ha grossi difetti nel suo gioco e sarà una partita tosta, ma sono carico e ho voglia di mettermi in gioco”. Matteo giocherà mercoledì con orario ancora da definire, mentre martedì 11 scenderanno in campo Lorenzo Sonego contro il francese Humbert alle ore 11, il giovane Luca Nardi contro il polacco Vacherot attorno alle 12.30 e infine Lorenzo Musetti che affronterà il serbo Kecmanovic sulle 14 circa. Jannik Sinner, da testa di serie, gode di un bye al primo turno e inizierà il suo torneo direttamente mercoledì. Tutto il Masters 1000 di Montecarlo è in diretta su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Tennis, canale 205. In streaming su Now Tv e Sky Go. Leggi anche - Matteo Berrettini su Melissa Satta: "Una relazione non mi impedisce di fare il mio lavoro