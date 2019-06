Londra, 28 giugno 2019 – E’ giunto il momento dell’edizione 2019 di Wimbledon. Il torneo su erba più famoso al mondo inizierà lunedì 1 luglio e oggi sono stati sorteggiati i tabelloni. In campo maschile Nole Djokovic difenderà il titolo con la testa di serie numero 1, Federer sarà testa di serie numero 2 e Nadal numero 3. Ci sono anche nove italiani nel tabellone principale.

Djokovic

Nole Djokovic farà da presidio alla parte alta del tabellone, per lui primo turno insidioso contro Kohlschreiber, poi Kudla o Jaziri e probabilmente al terzo turno ci sarà Lajovic. Ma in quella zona di tabellone ci sarà anche l’insidia Auger Aliassime che debutterà contro Pospisil. Nella parte alta c’è anche il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7, probabile avversario di Nole in quarti di finale. Sempre nella parte alta la testa di serie numero 4, ovvero Anderson, che affronterà al primo turno Herbert, ma anche giocatori di rispetto come Raonic (primo turno con Gunneswaran), Wawrinka (contro Bemelmans), Khachanov (contro Kwon) e Zverev (contro Vesely).

Federer e Nadal

Nella parte bassa ci saranno invece Federer e Nadal, i quali potrebbero incontrarsi in semifinale. Lo svizzero esordirà con Harris, poi Clarke o Rubin e in terzo turno Pouille o Gasquet. In ottavi Federer dovrebbe incrociare Coric e poi ai quarti o Nishikori o Isner. Tabellone non semplice per Nadal che partirà con Sugita ma già al secondo turno potrebbe ritrovarsi il poco stimato rivale Kyrgios. In quella zona di tabellone anche Thiem, testa di serie numero 5, che debutterà con Querrey. Procedendo per teste di serie, i possibili ottavi di finale sono: Djokovic-Monfils, Tsitsipas-Medvedev, Anderson-Raonic, Zverev-Khachanov, Nadal-Cilic, Thiem-Fognini, Nishikori-Isner e Federer-Coric.

Gli italiani in tabellone

Come detto, sono nove gli italiani in tabellone, sette per diritto di classifica e due qualificati (Caruso e Arnaboldi). La testa di serie più alta è Fognini (12) che affronterà al primo turno l’ostico americano Tiafoe, lo segue Berrettini (testa di serie numero 17) il quale esordirà con Albot e Cecchinato (25) contro De Minaur. Gli altri non sono testa di serie: Seppi incontrerà Jarry, Fabbiano contro Tsitsipas, Sonego contro lo spagnolo Granollers, l’eterno Lorenzi contro il giovane russo Medvedev, Caruso contro il francese Simon e infine Arnaboldi contro il bombardiere Karlovic.