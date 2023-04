Sonego eliminato al Masters 1000 di Madrid: sconfitto in due set da Struff. Musetti debutta venerdì

Madrid, 27 aprile 2023 – Lorenzo Sonego subito eliminato dal Masters 1000 di Madrid, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola.

Il 27enne torinese, numero 47 Atp, si è arreso per 6-3 6-1 in un'ora e 15 minuti di gioco al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 64 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser. Sonego aveva vinto con due tie-break l'unico precedente, disputato negli ottavi sull'erba di Stoccarda lo scorso anno. Anche lo scorso anno il piemontese era stato sconfitto al primo turno del torneo di Madrid.

Gli altri risultati del primo turno

Etcheverry (Arg) b. Mannarino (Fra) 6-4 6-0 Garin (Chi) b. Huesler (Sui) 7-6(5) 6-2 Safiullin (Rus) b. Jarry (Chi) 6-2 3-6 6-3 Shevchenko (Rus) b. Wolf (Usa) 6-4 6-4 Thiem (Aut) b. Edmund (Gbr) 6-4 6-1 Watanuki (Jpn) b. Moutet (Fra) 6-3 6-3 Zhang (Chn) b. Rodionov (Aut) 7-6(6) 6-4 Cachin (Arg) b. Shelbayh (Jor) 6-1 6-4

Quando gioca Musetti?

Domani, venerdì 28 aprile, è in programma il debutto a Madrid di Lorenzo Musetti. L’azzurro affronterà nei trentaduesimi di finale Yannick Hanfmann. Sempre domani torna in campo Matteo Arnaldi, che nel primo turno ha superato il francese Benoit Pairre: per il 22enne sanremese c’è Casper Ruud, testa di serie numero 3 del tabellone.