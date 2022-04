Sinner fuori con Zverev a Montecarlo. Jannik eroico, ma la maratona va al tedesco

Montecarlo, 15 aprile 2022 - Il cammino nell'APT Montecarlo 2022 di Jannik Sinner si interrompe ai quarti per mano di Alexander Zverev, che vince 2-1 (5-7; 6-3; 7-6) dopo oltre 3 ore di una gara tiratissima nella quale sono i dettagli a fare la differenza. Su tutti le grandi percentuali in battuta del tedesco e il dritto dell'altoatesino che finisce sul nastro durante il tie-break, con l'azzurro in vantaggio per 4-3: un momento cruciale che sorride a Zverev, che domani in semifinale affronterà uno tra Diego Schwartzman e Stefanos Tsitsipas.



La cronaca

Primo set molto equilibrato nel quale i due rivali si aggiudicano lo stesso numero di punti: 33 a testa. Nel finale della frazione cresce l'altoatesino, che fatica in risposta, fondamentale nel quale fino all'ultimo game si aggiudica appena 5 punti in risposta. Poi due break e un finale condito da un grande ace che certifica la rimonta dell'azzurro, che comunque paga ben 9 errori gratuiti prima di aggiudicarsi il set per 7-5 dopo 53' di gioco. Servono invece 49' a Zverev per rimettere in piedi il match con una prova di forza testimoniata in particolare da un'ottima resa sulle palle break: ben 2 su 3 trasformate. Il tedesco è inoltre dominante nella seconda di servizio ed è quasi impeccabile per quanto riguarda gli errori gratuiti (appena 5 commessi a fronte di 13 vincenti). Il terzo e ultimo set dura invece 1 ora e 23' durante la quale succede di tutto: il degno epilogo di una contesa così tirata è il tie-break, vinto per 7-5 da Zverev, che si costruisce il successo con il servizio e in particolare con le prime, delle quali ben il 71% finisce in campo contro il 55% dell'azzurro. Superba pure la prova di Sinner, che nel tie-break, in vantaggio sul 4-3, vede il suo dritto stamparsi sul nastro: il punto di svolta di una partita che premia Zverev, che domani sfiderà uno tra Diego Schwartzman e Stefanos Tsitsipas.