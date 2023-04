Tennis, Sinner si ritira a Barcellona: dettagli e retroscena sull'infortunio

Roma, 21 aprile 2023 - L'attesa per il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in programma nel tabellone dei quarti di finale dell'ATP Barcellona 2023 era alta, ma in mattinata è arrivata la notizia del ritiro dell'altoatesino, fermato da un problema fisico che aveva dato le sue avvisaglie già nell'incontro di ieri contro Yoshihito Nishioka.

I retroscena dei giorni scorsi

In quel match, valido per gli ottavi del torneo che si sta disputando sulla terra rossa del campo del Real Club de Tenis Barcelona-1899, Sinner aveva vinto 2-1 (6-1; 4-6; 6-3) dopo 2 ore e 8' di gioco: una durata eccessiva che ben testimonia la sofferenza dell'azzurro, che dopo un primo set dominato in lungo e in largo ha cominciato a mostrare segni di stanchezza e dolore, con la mano che spesso finiva sulla parte alta della coscia sinistra. Già a partire da ieri pomeriggio le sensazioni che circolavano intorno alle condizioni di Sinner non erano positive: a confermarle, nella conferenza stampa che aveva seguito la sofferta vittoria agli ottavi contro Nishioka, era stato proprio il diretto interessato, che aveva subito paventato l'ipotesi di un ritiro a scopo precauzionale in vista di tornei ben più prestigiosi all'orizzonte come il Masters 1000 di Madrid (quello ad oggi più in bilico), gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. La scelta di Sinner appare quindi tutto sommato saggia e condivisibile: con la speranza che gli esami strumentali del caso possano scongiurare le ipotesi peggiori a fronte dei problemi di influenza e allergia confermati dall'entourage del classe 2001.

Il mistero sulla natura dello stop

A tal riguardo, sono piuttosto discordanti le versioni che circolano sulla vera natura dello stop occorso a Sinner: ufficialmente i canali del torneo parlano di infortunio, ma ufficiosamente le fonti vicine all'altoatesino parlano di una semplice stanchezza da smaltire nel giro di pochi giorni per evitare guai peggiori in futuro. Intanto a 'beneficiare' del forfait di Sinner è il collega, connazionale e soprattutto amico Musetti, che avanza d'ufficio in semifinale, dove troverà Stefanos Tsitsipas, che nel pomeriggio ha battuto senza alcun problema Alex De Minaur: una buona notizia per il tennis italiano, che però mastica amaro per un derby solo assaporato ma mai disputato sul campo oggi dopo il recentissimo precedente di Montecarlo, quello in cui Sinner, nell'ambito dei quarti di finale, aveva liquidato senza troppe storie un Musetti reduce dallo strepitoso e storico successo ottenuto ai danni di Novak Djokovic.

Il commento di Sinner

Non si è fatto attendere, a mezzo social, il commento a caldo del numero 8 del ranking ATP. "E' triste doversi ritirare dalla partita odierna di Barcellona. Da qualche giorno mi sento male e oggi il mio malessere è peggiorato al punto da impedirmi di giocare. Adesso - continua Sinner - mi prenderò un po' di tempo per riposare e farmi poi trovare pronto in vista dei prossimi impegni. Ringrazio tutti per il sostegno e auguro a Lorenzo buona fortuna per il prosieguo del torneo".

Leggi anche - Serie A, giornata 31: probabili formazioni e dove vedere le partite in tv