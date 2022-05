Sinner batte Krajinovic: è ai quarti di finale

Roma, 12 maggio 2022 - Jannik Sinner giocherà domani, per la prima volta nella sua carriera, i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro ha battuto il serbo Filip Krajinovic negli ottavi di finale, in un match dai due volti: ad un primo set dominato (6-2), l'altoatesino ha alternato un secondo parziale con alcune difficoltà al servizio, che ha chiuso solamente al tie-break sull'8-6 (7-6). Il prossimo rivale del giovane talento italiano sarà Tsitsipas.

La cronaca del match

Primo set - Pronti-via e break Sinner al terzo game, anche se con un pizzico di fortuna nel colpo decisivo di dritto. L'altoatesino conferma il break con il servizio, se ne prende un altro e si porta a casa in scioltezza il primo parziale per 6-2, con dinnanzi un Krajinovic molto in difficoltà.



Secondo set - La partita prosegue sulla falsa riga di quanto visto finora: Sinner conquista break immediatamente, al primo gioco, e nonostante due doppi falli al servizio riesce a confermare il vantaggio sul 2-0. Il serbo si rialza nel quarto gioco, con l'azzurro che combina un disastro al servizio e accusa il contro-break che vale il 2-2. Sinner inizia a mostrare qualche indecisione nel suo gioco e Krajinovic tenta di approfittarne. I due vanno al tie-break sul 6-6. L'italiano conquista un grande vantaggio sul 4-2 e lo getta alle ortiche malamente con due errori grossolani, uno di dritto e uno con un passante sparato addosso al rivale. Sinner vive un'altalena: in un lampo si ritrova con un match point a disposizione in risposta, che non riesce a concretizzare. L'azzurro chiude i giochi col servizio dell'8-6 al tie-break, che gli permette di vincere il set per 7-6 e volare ai quarti di finale.



Leggi anche: MotoGp Francia 2022, orari e tv