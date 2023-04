Sinner contro Musetti all’Atp di Barcellona, orario tv: dove vedere il derby

Barcellona, 20 aprile 2023 - Ancora loro, ancora Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti, ovvero i golden boys del tennis azzurro. Il derby italiano, dopo Monte-Carlo, va in scena una settimana più tardi anche all'Atp 500 di Barcellona. E ancora una volta varrà il passaggio alla semifinale del torneo. Ma chissà se lo scontro sarà così poco equilibrato come lo è stato quello disputato in terra monegasca, dove l'altoatesino ha avuto vita troppo facile, imponendosi in due set (6-2, 6-2), durati un'ora e 15 minuti. Una partita quella letteralmente dominata dal classe 2001, che ha condotto le danze fin dall'inizio, impedendo al toscano di entrare in partita. Sinner poi si è dovuto arrendere in semifinale a Holger Rune: sconfitta questa che il nativo di San Candido si è messo immediatamente alle spalle, presentandosi a Barcellona con la voglia di arrivare fino in fondo.

Qui Sinner

Negli ottavi però il nostro portacolori ha rischiato, avendo ragione del giapponese Yoshihito Nishioka solo al terzo set (6-1, 4-6, 6-3) e non senza fatica, anche a causa di qualche problemino fisico. "Come stanno le gambe? Solo qualche crampo, ho giocato parecchio ed ero un po’ stanco. Spero di recuperare per il match con Musetti. Ma non ho male”, ha poi raccontato Jannik al termine dell'incontro. L'affermazione ai danni del nipponico è valsa la qualificazione al settimo quarto di finale su otto tornei giocati nel 2023, nonché il 31esimo della carriera. Fino a questo momento, Sinner sta vivendo un grandissimo anno. L'azzurro ha trionfato all'Atp 250 di Montpellier, sconfiggendo nell'atto conclusivo Maxime Cressy e ottenendo il settimo titolo in carriera, e si è arreso solo in finale a Daniil Medvedev all'Atp 500 di Rotterdam. In precedenza, il 21enne aveva collezionato un'eliminazione nei quarti di Adelaide 1, cedendo di fronte a Sebastian Korda, e agli ottavi dell'Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas. E' stato invece Carlos Alcaraz a fermarne la corsa in semifinale a Indian Wells, mentre a Miami Sinner è arrivato fino all'atto conclusivo, perso ancora di fronte a Medvedev. Battendo Musetti la settimana passata, l'italiano è diventato il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa annata.

Qui Musetti

Come Sinner ha dovuto sudare per vincere il proprio ottavo di finale, lo stesso ha dovuto fare Musetti contro il britannico Cameron Norrie, steso con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1. Adesso il carrarino, che virtualmente è salito al 19esimo posto del ranking mondiale, punta a prendersi la rivincita ai danni del connazionale, evitando di commettere gli errori di Monte-Carlo. "Spero di affrontare meglio il match sia dal punto di vista tecnico che tattico - le parole del classe 2002 - A Monte-Carlo non sono sceso in campo con la giusta mentalità: ero stanco fin dalla mattina e non ho mai superato quella sensazione, portandola dietro fino all'inizio della sfida. Jannik invece ha saputo essere incisivo da subito. D'altronde sta giocando un gran tennis in questo momento".

Orario e dove vedere la sfida

Il derby Sinner-Musetti, che mette in palio il pass per la semifinale dell'Atp 500 di Barcellona da disputare contro il vincente del match fra Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas, è in programma venerdì 21 aprile con l'avvio fissato alle 12. La diretta tv della sfida è garantita da Supertennis, che trasmetterà l'incontro in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Tennis (canale 205 del satellite). La modalità streaming è garantita invece da supertennis.tv, Sky Go, Now, Tennis Tv e SuperTenniX.

L'albo d'oro dal 2010 a oggi dell'Atp di Barcellona

2010 Fernando Verdasco (Spagna); 2011 Rafael Nadal (Spagna); 2012 Rafael Nadal (Spagna); 2013 Rafael Nadal (Spagna); 2014 Kei Nishikori (Giappone); 2015 Kei Nishikori (Giappone); 2016 Rafael Nadal (Spagna); 2017 Rafael Nadal (Spagna); 2018 Rafael Nadal (Spagna); 2019 Dominic Thiem (Austria); 2020: torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus; 2021 Rafael Nadal (Spagna); 2022 Carlos Alcaraz (Spagna).

