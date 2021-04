Roma, 13 aprile 2021 – E’ l’incontro clou della quarta giornata del Rolex Masters 1000 di Montecarlo. Il campo Ranieri terzo, il centrale per antonomasia, vedrà di fronte domani il giovane emergente azzurro Jannik Sinner e il numero uno del mondo Novak Djokovic. Affascinante sfida generazionale e stimolante prova del nove per il giovane tennista altoatesino reduce dalla finale di Miami e dal primo turno di Montecarlo vinto contro Ramos Vinolas.

Orari tv

Non è la prima sfida tra i due che qualche mese fa si sono incontrati in una esibizione ad Adelaide sul veloce con vittoria di Djokovic per 6-3. Ma da allora Sinner è cresciuto e a Montecarlo si gioca sulla terra rossa, dove l’italiano vanta già un quarto di finale al Roland Garros dove fece sudare niente meno che Rafa Nadal. Djokovic da testa di serie ha avuto un bye al primo turno di Montecarlo mentre Sinner ha battuto in due set lo spagnolo Ramos. Il match è il secondo in programma sul campo centrale del Principato dopo quello tra Rublev e l’altro italiano Caruso, che è programmato per le 11. Verosimilmente Sinner potrebbe iniziare dalle 12.30. Diretta a pagamento prevista su Sky Sport 1, canale 201 di Sky, e in streaming su Sky Go.

Leggi anche - Hurkacz batte Sinner e vince il torneo di Miami