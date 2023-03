Sinner-Alcaraz a Miami: precedenti e orario tv della semifinale del Master 1000

Miami, 31 marzo 2023 - Rieccoli, i due giovani fenomeni del tennis mondiale uno di fronte all'altro. Li avevamo lasciati opposti in semifinale a Indian Wells, un paio di settimane fa, e li ritroviamo sempre in una semifinale di un Masters 1000 americano, stavolta però a Miami. Jannik Sinner ha avuto vita facile nei quarti di finale, stendendo in due set il finlandese Emil Ruusuvuori, mentre Carlos Alcaraz ha eliminato Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-2. Rispetto all'azzurro, lo spagnolo avrà meno tempo per recuperare le energie, ma non per questo i favori del pronostico penderanno dalla parte dell'altoatesino, che parte indietro visto anche quanto accaduto a Indian Wells.

L'ultimo confronto

Ad avere la meglio in occasione dell'ultimo confronto è stato Alcaraz per 2-0 (7-6, 6-3). Già dai parziali si evince come nel primo set siano racchiusi tutti i rimpianti di Sinner, che ha mancato il colpo del ko, essendo poi costretto dall'avversario al tie-break. Un tie-break dal quale è uscito vittorioso l'iberico e dopo il quale è cominciato di fatto un'altra partita, con il numero 1 della classifica Atp a mostrare tutti i pezzi forti del repertorio, mentre l'italiano si è fidato troppo del suo dritto e in generale di una ricerca delle palle corte piuttosto infruttuosa.

Gli altri precedenti

Sinner e Alcaraz si erano già affrontati in cinque occasioni prima di Indian Wells, con il nativo di Murcia in vantaggio per tre successi a due. Il primo match fra i due risale ai Challenger: ad Alicante, nel 2019, il padrone di casa ha festeggiato per 6-2 3-6 6-3. L'unica partita dei Masters 1000 - prima di quella in programma oggi, sabato 18 marzo - che ha visto l'azzurro e lo spagnolo contrapposti è quella nel 2021 a Parigi-Bercy, dove nel secondo turno è stato ancora il classe 2003 a trionfare per 7-6(1), 7-5. La prima affermazione di Sinner è arrivata nel 2022, sul campo centrale di Wimbledon. Il nostro portacolori dominò la sfida per lunghi tratti, costringendo Alcaraz ad alzare bandiera bianca per 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 e conquistando così il pass per i quarti di finale. Sempre l'anno scorso, l'attuale numero 11 (virtuale) del mondo ha mandato al tappeto l'iberico anche in occasione dell'Atp 250 di Umago, sconfiggendolo per 6-7(5) 6-1 6-1. Infine, ecco il precedente più recente dopo Indian Wells: nei quarti dello Us Open 2022, Alcaraz ha centrato la vittoria per 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3, con Sinner a non approfittare di un match point.

Orario e dove vedere la sfida

Il duello fra Sinner e Alcaraz va in scena nella notte italiana compresa fra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile. Trattandosi del terzo match di giornata in programma sul campo centrale, dove in precedenza si giocheranno gli incontri fra Daniil Medvedev e Karen Khachanov, e fra Petra Kvitova e Sorana Cirstea, l'inizio non è previsto prima dell'una. A trasmettere la partita fra l'azzurro e lo spagnolo sarà Sky, che manderà in onda il match su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L'alternativa è rappresentata dalla modalità streaming: si potrà assistere alla sfida tramite il sito o l'applicazione di Sky Go oppure su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Le parole di Jannik

"Alcaraz varia molto il gioco - sottolinea Sinner Non vedo l’ora di giocare questa partita. Cercherò di vincere, ma se non dovesse accadere sarà comunque un'occasione per crescere. Sono queste le sfide che mi rendono migliore”. A propositi di miglioramenti, il tennista italiano aggiunge: "Posso ancora crescere fisicamente e perfezionare il diritto e il rovescio. Soprattutto a rete so di dover migliorare, in allenamento alcune cose mi vengono e ora devo portarle anche in partita".

Prospettive di classifica

Grazie alla qualificazione alla semifinale del torneo californiano e alla contemporanea sconfitta di Fritz contro Alcaraz, Sinner torna - dopo averla lasciata a inizio ottobre - nella Top 10 della classifica mondiale, salendo al nono posto. Se il nativo di San Candido dovesse compiere l'impresa e aggiudicarsi il torneo, allora raggiungerebbe addirittura la sesta piazza. Se invece fosse eliminato e a festeggiare a Miami dovesse essere il russo Khachanov, allora Sinner diventerebbe decimo.

Dodicesima semifinale azzurra ad un Masters 1000

Per Sinner quella a Miami sarà la terza semifinale della carriera a livello di Masters 1000, la seconda di fila dopo quella persa a Indian Wells. La prima l'ha giocata nel 2021 a Miami, dove ha avuto la meglio dello spagnolo Bautista Agut con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Nell'atto conclusivo poi Sinner ha perso di fronte a Hubert Hurkacz. In generale, oltre al classe 2001, altri cinque azzurri in passato hanno raggiunto una semifinale di un Masters 1000: Andrea Gaudenzi a Montecarlo nel 1995 (sconfitta con Thomas Muster); Filippo Volandri a Roma nel 2007 (ko con Fernando Gonzalez); Andreas Seppi ad Amburgo nel 2008 (battuta d'arresto con Roger Federer); Fabio Fognini a Montecarlo nel 2013 e nel 2019 (sconfitte con Novak Djokovic e Rafael Nadal), e a Miami nel 2017 (ko con Nadal); Matteo Berrettini a Shangai nel 2019 (sconfitta con Alexander Zverev) e a Madrid nel 2021 (successo con Casper Ruud).

Il 2023 di Sinner

Fino a questo momento, Sinner sta vivendo un positivissimo 2023. L'azzurro, che al momento occupa l'11esima posizione nella classifica mondiale, ha trionfato all'Atp 250 di Montpellier, battendo nell'atto conclusivo Maxime Cressy e ottenendo il settimo titolo in carriera, e si è arreso solo in finale a Daniil Medvedev all'Atp 500 di Rotterdam. In precedenza, il 21enne aveva collezionato un'eliminazione nei quarti di Adelaide 1, cedendo a Sebastian Korda, e agli ottavi dell'Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas. E' stato invece Carlos Alcaraz a fermarne la corsa in semifinale a Indian Wells. Il bilancio stagionale recita 19 successi e quattro sconfitte. Un bottino che Sinner ha la possibilità di migliorare in questo Miami Open.

