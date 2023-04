Sinner in finale al Masters 1000 di Miami: battuto Alcaraz. Prossimo avversario il russo Medvedev

Miami (Stati Uniti), 1 aprile 2023 - Impresa fantastica di Jannik Sinner che vola in finale al Masters 1000 di Miami. Il tennista altoastesino ha piegato in tre set (6-7 (4-7), 6-4, 6-2) Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, ed è diventato il primo italiano a raggiungere due finali in un Masters 1000.

Partita bellissima, portata a casa da Sinner in rimonta al termine di una battaglia da 3 ore e 1 minuto. In finale ora il 21enne se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha vinto il derby russo contro Karen Kachanov. Per Sinner sarà la decima finale in carriera. L'obiettivo è chiaro: mettere in bacheca l'ottavo trofeo Atp.

La cronaca

La gara confezionata da Sinner non può che essere definitva come un capolavoro. Il 21enne ha recuperato un set di svantaggio, annullando 2 palle break sul 3-4 del secondo set. Da quel momento, l'azzurro ha conquistato 19 punti su 21, aggiudicandosi il secondo set e volando sul 2-0 nella terza e decisiva frazione. Alcaraz ha avuto a disposizione una palla break nel sesto game, ma non ha completato la rincorsa. Oltre alla partita, Alcaraz ha perso anche il numero 1 nel ranking mondiale, cedendo il trono al serbo Novak Djokovic.

"Significa molto questa vittoria - ha detto Sinner -. Abbiamo giocato entrambi ad altissimo livello ancora una volta. Ho dato il massimo", le parole di Sinner, che ha centrato la terza vittoria in 6 confronti con Alcaraz, pareggiando i conti con lo spagnolo e imponendo all'iberico il primo stop dopo 10 vittorie di fila nel circuito. "Nel terzo set ho visto che faticava un po' dopo un paio di game, ho cercato di alzare il ritmo. Abbiamo provato entrambi ad essere molto aggressivi, oggi è andata bene a me e sono felicissimo".