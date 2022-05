Roland Garros 2022 oggi, Trevisan-Fernandez: orario e dove vederla in tv

Parigi, 31 maggio 2022 - In campo per riscrivere la storia, la propria storia. E' il gran giorno di Martina Trevisan, ultima azzurra rimasta in corsa al Roland Garros, dove per la seconda volta nella propria carriera ha raggiunto i quarti di finale e dove va a caccia della prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Evidentemente, alla fiorentina fa particolarmente bene l'aria di Parigi. Ma in generale, è magico il momento che sta attraversando, venendo da 11 vittorie consecutive. Un percorso che l'ha portata pure a vincere il suo primo torneo Wta, quello di Rabat. La 28enne, reduce dall'affermazione negli ottavi di finale sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, affronta adesso la 19enne canadese Leylah Annie Fernandez, numero 18 al mondo e finalista lo scorso anno agli Us Open. Si tratterà di una sfida inedita, dato che mai prima d'ora le due giocatrici si sono incrociate.

Orario e dove vedere il match

La partita che vedrà protagonista Martina Trevisan è in programma oggi, martedì 31 maggio, con inizio previsto attorno alle 12. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Eurosport 1 (canali 210 di Sky e visibile anche su Dazn) oppure in streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn.

