Parigi, 5 giugno 2021 - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti approdano agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, secondo Slam dell'anno e classico appuntamento con il grande tennis, sulla terra rossa di Parigi. I due 19enni azzurri continuano a brillare nel torneo francese: Sinner (numero 19) ha battuto 6-1, 7-5, 6-3, in due ore e 22 minuti di gioco, lo svedese Mikael Ymer (numero 105), mentre Lorenzo Musetti (numero 76) si è aggiudicato il derby tutto italiano contro Marco Cecchinato (numero 83) per 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3, in tre ore e 7 minuti.

Ora il 19enne di Sesto Pusteria attende di sapere il risultato della sfida tra Rafa Nadal e il britannico Cameron Norrie per sapere chi affronterà al prossimo turno. Invece il giovane di Carrara sa già che troverà sulla sua strada il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che ha piegato il lituano Ricardas Berankis (numero 33), con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1, in un'ora e 34 minuti.

Oggi in campo anche Matteo Berrettini contro il sudcoreano Kwon Soonwoo. Venerdì è finita invece l'avventura di Fabio Fognini, eliminato al terzo turno dall`argentino Delbonis.

Agli ottavi anche l'argentino Diego Schwartzman (numero 10), che ha battuto il tedesco Philipp Kohlschreiber (numero 132) col punteggio di 6-4 6-2 6-1.

Nel torneo femminile agli ottavi Sofia Kenin, che ha vinto contro la connazionale Jessica Pegula per 4-6 6-1 6-4. Avanti anche la ceca Barbora Krejcikova che ha avuto la meglio sull'ucraina Elina Svitolina con punteggio di 6-3 6-2. Altri risultati dei sedicesimi di finale donne: Sloane Stephens (Usa) - Karolina Muchova (Cze) 6-3 7-5; Marta Kostyuk (Ukr) - Varvara Gracheva (Rus) 6-1 6-2.