Parigi, 4 giugno 2019 - Roger Federer torna in semifinale al Roland Garros dopo 7 anni, prendendosi ai quarti una rivincita su Wawrinka: 7-6 6-4 7-6 6-4 il risultato finale che arriva al termine di una partita molto combattuta (tre ore e 35 minuti di gioco) e interrotta causa pioggia. "E' stata molto dura - ammette Roger - Stan ha fatto un match incredibile. Per me è una grande soddisfazione". Quattro anni fa a Parigi era stato proprio il connazionale ad eliminare Federer ai quarti.

Federer-Nadal, supersfida in semifinale

In semifinale Federer se la vedrà con Rafael Nadal, che ha battuto in tre set il giapponese Kei Nishikori per 6-1 6-1 6-3: la sfida imperdibile tra il numero 3 e il numero 2 del mondo andrà in scena venerdì 7 giugno (orario da definire).

Fabio Fognini, storica top ten

La vittoria dello svizzero è un'ottima notizia anche per il nostro Fabio Fognini, che entra top ten mondiale (da lunedì sarà numero 10 del ranking). L'ultimo italiano a riuscire nell'impresa era stato Corrado Barazzutti, attuale ct azzurro, 41 anni fa, salito fino alla posizione numero 7 in classifica. Ancora meglio aveva fatto Adriano Panatta due anni prima, nel 1976, anno della conquista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros.