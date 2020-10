Parigi, 9 ottobre 2020 – E’ arrivato il grande giorno della finale femminile del Roland Garros. Sabato 10 ottobre sarà sfida per il trofeo parigino tra Sofia Kenin e Iga Swiatek, giunte fino all’ultimo atto partendo da situazioni diverse: da testa di serie l’americana, da assoluta outsider la polacca che è alla caccia della grande affermazione tra le migliori del mondo. E' una sfida tra le nuove leve del tennis mondiale.

Occhio a Swiatek

Solo la classifica mondiale può dipingere Sofia Kenin, numero 6, favorita su Iga Swiatek, numero 53, perché il percorso della polacca fino alla finale è stato impeccabile. Non ha concesso set alle avversarie, partendo dal primo turno con Vondrousova, passando per Hsieh, Bouchard, Halep, Trevisan e la sorpresa Podoroska in semifinale. Kenin ha invece dovuto lottare di più, ben quattro partite terminate al terzo set dopo aver sconfitto in sequenza Samsonova, Bogdan, Bara Irina, Ferro, Collins e Kvitova in semifinale. Swiatek è giovanissima, ha 19 anni, ma già l’anno scorso si era spinta fino agli ottavi a Parigi e conquistato la sua prima finale nel circuito maggiore, Kenin è invece alla sua seconda finale slam in carriera a 22 anni: la nuova generazione al potere.

Orario tv e dove vederla

La partita avrà inizio alle ore 15 sul campo centrale Philippe Chatrier del Roland Garros con diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Eurosport Player e Dazn.



MANUEL MINGUZZI