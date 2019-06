Parigi, 7 giugno 2019 - Rafael Nadal è il primo finalista del Roland Garros 2019. Lo spagnolo conferma di essere la bestia nera di Roger Federer sulla terra rossa, dove lo svizzero si è assicurato appena due dei sedici scontri diretti. 3-0 (6-3; 6-4; 6-2) il risultato di un match che ha visto Nadal iniziare in maniera positiva, gestire i momenti favorevoli allo storico rivale lungo il corso della gara (specie in avvio del secondo set) e chiudere senza grossi affanni.

INIZIO FAVOREVOLE A RAFA - Nadal comincia meglio, portandosi sul 3-0. Il maiorchino pare a suo agio in una giornata dove è il vento a farla da protagonista. Federer ci mette un po' ad adeguarsi alle condizioni climatiche, ma quando lo fa si riavvicina all'avversario, strappandogli il turno in battuta. Nel frattempo il livello del match sale, Nadal allunga di nuovo grazie al break in un appassionante sesto game e si difende dal tentativo di rimonta dello svizzero, che è costretto ad arrendersi per 6-3.

MOMENTO CHIAVE - A differenza del primo set, il secondo si apre con un 2-0 per Federer, che ha pure la palla per il 3-0. Nadal però reagisce, piazzando il controbreak che gli dà la spinta necessaria per pareggiare sul 2-2. L'equilibrio dura fino al 4-4, prima che Federer sciupi un vantaggio di 40-0 nel nono game. E' un errore capitale, perché lo spagnolo infila otto punti consecutivi che lo fanno volare sul 6-4 e 2-0 nel conto dei set.

TERZO SET SENZA STORIA - Per Federer è una mazzata a livello morale, anche perché Nadal non molla un colpo. Anzi, l'attuale numero 2 al Mondo spicca letteralmente il volo, riuscendo ad acquistare un buon margine di vantaggio anche in apertura di terzo set. Federer comincia a sbagliare tanto, cedendo due volte il servizio a un rivale che invece scivola meravigliosamente sulla terra rossa di Parigi. Nadal scappa sul 5-1, l'elvetico tenta strenuamente di rinviare il momento della resa, che arriva all'ottavo game e fra gli applausi scroscianti del pubblico parigino.

