Milano, 30 gennaio 2022 - Il successo di Rafael Nadal agli Australian Open ha emozionato tutto il mondo. Compresi i grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic, staccati dal maiorchino nella speciale classifica riguardante il maggior numero di Slam vinti in carriera. Entrambi hanno voluto omaggiare sui social il trionfo del classe '86, che ha battuto in finale Daniil Medvedev in cinque set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). "Congratulazioni a Rafael Nadal per il suo 21° Grande Slam, risultato straordinario. Il tuo spirito combattivo è impressionante e ha prevalso un'altra volta - si legge nel messaggio del serbo - Enhorabuena! Medvedev ha dato il massimo e ha giocato con la passione e la determinazione che ci si aspetta da lui".

Le dediche di Federer e Berrettini

Ancora più coinvolgente quello di Re Roger. "Che partita! Grande amico e rivale, congratulazioni di cuore per essere diventato il primo a vincere 21 titoli del Grande Slam nel singolare - ha scritto l'elvetico - Qualche mese scherzavamo per essere entrambi sulle stampelle... Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, la dedizione e il tuo spirito di lotta sono un'ispirazione per me e gli altri in tutto il mondo. Sono orgoglioso di condividere questa 'era' con te e onorato di aver contribuito a spingerti per raggiungere i tuoi successi e quelli che verranno. Ma ora goditi questo!". Non poteva mancare infine il pensiero di Matteo Berrettini, messo ko in semifinale proprio da Nadal. "Che privilegio e che onore avere l'opportunità di condivire il campo con te! Ancora una volta, bravo Rafa!".

Leggi anche - Nadal: "Il mio Slam più emozionante"