Atp Barcellona, Musetti lotta ma cede in tre set a Tsitsipas. In finale va il greco

Barcellona, 22 aprile 2023 - I precedenti dicevano tre a zero Tsitsipas e anche il quarto incontro ha seguito il trend. Il greco si qualifica per la finale del torneo Atp 500 di Barcellona battendo in tre set un coriaceo Lorenzo Musetti per 6-4 5-7 6-3. L’azzurro può recriminare per il primo parziale in cui è stato avendo due volte di un break, e in generale di un gioco fin troppo difensivo in alcuni momenti di partita. Un normale Tsitsipas, niente di trascendentale, ha avuto così ragione di Lorenzo grazie ad una solidità migliore nei momenti chiave della partita, soprattutto nel primo e nel terzo set, pur avendo sprecato match point nel secondo.

Peccato il primo set

Primo parziale molto equilibrato, con Musetti che parte ben concentrato e solido, trovando il primo break già al terzo game, ma immediatamente raggiunto dal greco al gioco successivo. Al settimo gioco l’azzurro ritorna avanti strappando il servizio a Tsitsipas apparso meno intenso e preciso delle fasi iniziali del match. Non trova punti facili al servizio il greco che dunque cede nuovamente la battuta al cospetto di un Musetti più di percentuale, con oltre l’80% di prime palle in campo per non farsi attaccare sulla seconda. La strategia però cade nuovamente all’ottavo game quando Musetti cede a zero il servizio consentendo a Tsitsipas di pareggiare sul 4 pari. Non esattamente un tennis spettacolare in entrambe le metà campo di gioco, ma Tsitsipas sale comunque 5-4 completando la rimonta. Nei momenti decisivi del parziale l’ellenico sente l’odore del sangue e sfrutta un Musetti troppo difensivo per complicare il game di battuta dell’azzurro, andando a set point con un errore di diritto sanguinoso dell’avversario. Musetti abdica con un altro errore, stavolta di rovescio, e Tsitsipas si conquista meritatamente il primo set pur senza brillare.

Musetti impatta

Prova a reagire Musetti ad inizio secondo set con una palla break conquistata finalmente con un diritto aggressivo e uno smash facile a rete, ma Tsitsipas annulla coraggiosamente con un serve and volley sulla seconda palla di servizio. Musetti ottiene altre tre palle break, due sono annullate con il serve and volley sulla seconda da parte di Tsitsipas, la terza invece è concretizzata con un passante di diritto fantastico e fuori dalle inquadrature televisive. Stavolta Lorenzo concretizza il break e va 2-0 con un solido turno al servizio, poi riesce a tenere il servizio anche al quarto game per andare 3-1. E’ un Musetti maggiormente in spinta e infatti trova punti facili con servizio e diritto più incisivi rispetto al primo parziale. Ma è sul 3-2 che Musetti apre di nuovo la porta al greco, bravo ad aggredire in risposta, concedendo tre palle break consecutive e capitolando per il tre pari. Il greco ritorna ad un tennis più aggressivo ma trova gli straordinari passanti di rovescio di Musetti, spesso costretto a miracoli veri per ottenere un punto, riuscendo tuttavia a tenere il servizio per sorpassare 4-3. L’ottavo game avrebbe potuto rappresentare la svolta definitiva per il greco che si issa a due palle break, non consecutive, che Musetti annulla bene aprendosi il campo con il rovescio, poi un ottimo passante di diritto consente la nuova parità sul quattro pari. L’italiano sembra avere una occasione al game successivo quando si issa 0-30 sul servizio altrui, ma tre errori consentono al greco di salire 5-4. Occasione sprecata. Decisivi gli ultimi tre game del set. Tsitsipas arriva fino al match point, ma spreca una risposta al servizio e permette a Musetti di impattare sul 5 pari. Il greco perde fiducia, gliela acquista l'azzurro che va subito 15-40, nel mezzo anche una volèe di Tsitsipas discussa per un doppio tocco, con il break che arriva alla seconda palla utile con risposta e diritto di attacco. Musetti stavolta non trema e va a servire per il set conquistando il parziale per 7-5 grazie a due belle accelerazione di diritto

Tsitsipas scappa subito nel terzo

Il terzo set sembra aprirsi bene per Musetti che conquista immediatamente una palla break con una grandissima difesa in lob che costringe Tsitsipas all’errore. Ma il greco si riprende dallo scossone del secondo set perduto e annulla andando 1-0. La partita si ribalta subito e allora è Musetti a concedeRE due palle al greco nel game successivo e la seconda è quella utile per il break che manda Tsitsipas prima sul due a zero e poi sul tre a zero con un game al servizio molto solido. La partita sfugge di mano all’azzurro che crolla anche nel quarto game concedendo il secondo break con un brutto errore a rete. Arriva comunque un timida reazione di Musetti che recupera un break di svantaggio al game successivo salendo prima 4-1 e poi 4-2, ma il greco si ritrova solido al servizio portandosi 5-2 con un facile game. Si arriva al momento decisivo sul 5-3 dopo che Musetti ha tenuto il suo servizio, ed è qui che Tsitsipas mette grande pressione all'azzurro con tre ottimi servizi che spianano la strada alla vittoria per 6-4 5-7 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Sarà la terza finale a Barcellona per il greco.