Musetti-Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, derby azzurro ai quarti. Rublev, Fritz e Rune già in semifinale

15:39

Pietrangeli: “L’Italia del tennis vive un momento d’oro”

“Musetti e Sinner sono due grandi giocatori, che stanno facendo festeggiare il nostro presidente di Federazione. E giustamente direi'', le parole di Nicola Pietrangeli. Per capire il momento che sta attraversando il tennis italiano "basta leggere le classifiche e guardare le partite. Finalmente abbiamo non solo dei giocatori che fanno paura, ma una squadra che fa paura. Adesso siamo guardati come non accadeva da anni. È un momento bellissimo per nostro movimento''.