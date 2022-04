Musetti e Sonego avanti a Montecarlo, Fognini contro Tsitsipas

Montecarlo, 11 aprile 2022 - Buono l'esordio all'Atp di Montecarlo per i due Lorenzo del tennis italiano. Musetti soffre tre set ma batte il francese Benoit Paire sul Centrale e va al 2° turno, avanti anche Sonego dopo il doppio 6-3 rifilato a Ivashka.

Il carrarino, numero 83 del mondo, ha superato il numero 61 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-7 (4-7), 6-2 dopo due ore e nove minuti. Netta invece la vittoria del piemontese con un primo set dominato più di quanto non dica il punteggio: il torinese ha centrato il break al quarto gioco ed è stato imbattibile al servizio, nonostante il forte vento. Break di vantaggio anche in avvio di seconda frazione, difeso con successo: "Mi è sembrato davvero di giocare in casa - ha detto soddisfatto-. Farlo con il vento è sempre complicato, ma oggi ho fatto tutto quello che dovevo". Affronterà il serbo Laslo Djere, n.62 del ranking, che ha battuto in tre set lo statunitense Maxime Cressy con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-2.

Fognini-Tsitsipas

Ora tocca a Fabio Fognini che ieri ha battuto in due ore e mezza Arthur Rinderknech per 7-5, 4-6, 6-3. Un match complicato, nel quale l'italiano ha alternato ottimi colpi a qualche calo di prestazione. Oggi (dalle 15.40) se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, vincitore dell'edizione 2021 del torneo, ai 16esimi di finale.

Sinner- Ruusuvuori

Difficoltà ieri per Jannick Sinner reduce dal forfait nei quarti di finale a Miami. L'altoatesino ha affrontato ieri Borna Coric, messo al tappeto solo dopo due ore e trenta minuti di gioco con lo score finale di 6-3, 2-6, 6-3. Ancora acciacchi fisici che ne hanno condizionato la performance, non eccezionale neanche dal punto di vista del gioco espresso. Ai sedicesimi giovane talento azzurro affronterà Ruusuvuori.