Masters 1000 di Montecarlo, da Sinner a Berrettini: 5 italiani al secondo turno: orari e dove vedere i match in tv

Montecarlo, 11 aprile 2023 – È grande Italia al Masters 1000 di Montecarlo. La spedizione azzurra nel Principato festeggia la qualificazione al secondo turno di tre azzurri su tre nella giornata odierna. Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Luca Nardi hanno infatti avuto ragione dei rispettivi avversari e hanno così imitato Matteo Berrettini, che ieri aveva mandato al tappeto lo statunitense Maxime Cressy con il punteggio di 6-2 6-4. In attesa del debutto nel torneo di Jannik Sinner, nuovo numero 8 del mondo, il nostro movimento tennistico può intanto godersi questo avvio perfetto dei propri portacolori sulla terra monegasca.

La rimonta di Sonego

Il primo italiano in ordine di tempo a conquistare il pass è stato Sonego, protagonista di una super rimonta ai danni del francese Hugo Humbert. Sotto di un set a causa del break concesso nel sesto game (3-6), il nativo di Torino ha reagito alla grande sul finale del secondo parziale. Nel nono gioco, l'azzurro si è fatto strappare il servizio dal transalpino, salvo rispondere immediatamente, evitando la sconfitta. Humbert si è portato comunque a due punti dall'incontro, ma Sonego è riuscito prima a difendere il turno in battuta, poi a piazzare il break del 7-5. La partita è così andata al terzo set, iniziato subito con un medical time out chiamato dal piemontese per un problema muscolare alla gamba sinistra. Problema che inevitabilmente ha condizionato l'italiano. La sfida è proseguita fra un break e un controbreak dietro l'altro, fino a quando Humbert non ha avuto sulla racchetta ben quattro match point nel decimo game. Sonego tuttavia ha mostrato ancora una volta tutto il suo orgoglio e la sua voglia di non tornare a casa. Dopo aver cancellato il vantaggio del rivale, si è guadagnato il successo chiudendo 7-5 il parziale. Nei sedicesimi di finale, il classe '95 se la vedrà con Daniil Medvedev con il quale ha gareggiato solo una volta in carriera: a gennaio ad Adelaide, quando è stato costretto al ritiro per crampi. Lo scontro con il russo è fissato per domani, mercoledì 12 aprile, con inizio non prima delle 14.

La sorpresa Nardi

Biglietto per il secondo turno staccato pure da Nardi, che ha sconfitto con un doppio 7-5 il franco-monegasco Valentin Vacherot. Nel primo set, il pesarese ha brekkato il tennista numero 357 del mondo nel settimo gioco. La replica del padrone di casa però non si è fatta attendere, ma sul 5 pari è stato ancora il nostro rappresentante a siglare il break che è valso l'1-0 nel conto dei parziali. Nel secondo set, Nardi si è portato sul 4-2 con anche la chance di volare sul 5-2. Chances tuttavia non sfruttata e così Vacherot ha infilato tre giochi consecutivi, ribaltando il risultato. Il finale di parziale però ha sorriso all'azzurro, capace di pareggiare, di infilare un altro break e di chiudere i conti. Per Nardi c'è all'orizzonte il derby con Musetti per un posto negli ottavi di finale dell'Atp di Montecarlo: i due si sfideranno domani, con il match che non comincerà prima delle 12.30.

Musetti completa il tris

Giornata positiva anche per Musetti, che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-0. Dopo un primo set equilibratissimo, privo di break e risolto solamente al tiebreak (dominato dal toscano), nel secondo parziale non c'è stata letteralmente storia. Come detto, il tabellone prevede il derby con Nardi nei sedicesimi di finale. Non ci sono precedenti tra i due a livello Atp, ma nel 2019 è stato il marchigiano a guadagnarsi la vittoria nel torneo M25 di Santa Margherita di Pula del 2019. Lo scontro di domani verrà mandato in onda da Sky su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201). A disposizione degli appassionati c'è anche la modalità streaming rappresentata da Sky Go e Now.

Qui Sinner

Sinner si presenta al Masters 1000 di MonteCarlo reduce dalla sconfitta nella finale di Miami per mano di Medvedev. L'altoatesino, numero 7 del seeding, fa il proprio esordio sulla terra rossa del Principato contro il compagno di doppio, l'argentino Diego Schwartzman. C'è solo un precedente fra i due e risale al 2021, quando il nativo di San Candido e il sudamericano si sono scontrati per il titolo dell'Atp 250 di Anversa, con l'italiano a imporsi. La partita fra Sinner e Schwartzman è in calendario per domani. Trattandosi del secondo match di giornata sul campo centrale (dopo il quale è in programma Sonego-Medvedev), non dovrebbe prendere il via prima delle 12.30. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv sui canali di Sky, ossia Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Uno (201), oppure via streaming tramite Sky Go e Now.

Berrettini vs Cerundolo

Dopo l'affermazione su Cressy, Berrettini se la dovrà vedere con Francisco Cerundolo per un posto nel terzo turno del Masters 1000. Un avversario ostico per il romano, dato che l'argentino è reduce dal successo su Cameron Norrie, mentre l'azzurro viene da un periodo molto complicato. In passato i due non si sono mai affrontati. Quella fra Berrettini e Cerundolo sarà l'ultima partita di giornata sul Court Des Princes e non avvierà quindi prima delle 15. I canali di riferimento per la diretta tv sono anche in questo caso Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. "Non ho mai giocato contro di lui, è un avversario a cui piace giocare sulla terra rossa e nel 2023 sta giocando bene - le parole di Berrettini - La palla esce bene dalle sue corde, non ha grossi difetti nel suo gioco e sarà una partita tosta, ma sono carico e ho voglia di mettermi in gioco”.

Leggi anche: Murray eliminato a Montecarlo