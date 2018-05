Roma, 20 maggio 2018 - Elina Svitolina concede il bis e vince gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis per il secondo anno consecutivo. Sul campo Centrale del Foro Italico di Roma, l'ucraina (numero 4 Wta) ha sconfitto, come nella finale della passata edizione, la numero uno al mondo Simona Halep in due set (6-0 6-4) dopo un'ora e 7 minuti di gioco. L'ultima giocatrice capace di confermarsi due volte di fila sulla terra capitolina era stata Serena Williams, nel 2013 e 2014.

Nel doppio femminile, invece, hanno trionfato Ashleigh Barty e Demi Schuurs. L'australiana e l'olandese, accreditate dell'ottava teste di serie, hanno sconfitto per 6-3 6-4, in un'ora e un quarto, le ceche Andrea Sestini Hlavackova e Barbora Strycova, seconde favorite del seeding.