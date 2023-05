Tennis, Internazionali ATP Roma: la finale è Rune-Medvedev

Mentre Matteo Berrettini annunciava la sua assenza da Roland Garros che parte lunedì, la pioggia ha condizionato le semifinali maschili agli Internazionali di Roma facendo slittare a domenica la finale femminile. Nella prima semifinale il ventenne danese Holger Rune ha reagito dopo aver perso il primo set e subito un break nel secondo, e poi ha girato la partita a suo favore battendo il n.4 del mondo Casper Ruud 6-7(2) 6-4 6-2 in 2 ore e 43 minuti. Per Rune è l’ottava finale in carriera, terza in un Masters 1000. Il match è girato anche dopo un medical time out che ha provocato qualche sospetto: “Li chiamo quando ho un problema, quando sento dolore. Se è permesso, perché non dovrei usufruirne?”, ha detto Rune. E Ruud ha risposto: “Una scelta tattica il suo medical time out? Mi piacerebbe dire di no, ma non lo so. Se provava dolore, era giusto che chiamasse il fisioterapista”.

La seconda semifinale maschile tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev è stata interrotta due volte sul 5-4 per la pioggia, poi è ripresa in serata e Medvedev ha battuto il greco 7-5, 7-5. Slitta a domenica quindi la finale femminile tra Anhelina Kalinina e Elena Rybakina.