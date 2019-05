Roma, 18 maggio 2019 – Saranno Nadal-Tsitsipas e Djokovic-Schwartzman le due semifinali del torneo Masters 1000 di Roma. Da un lato il duello generazionale tra l’emergente greco e il possente spagnolo, dall’altro la concretezza di Djokovic contro le ambizioni dell’argentino Schwarztman.

TSITSIPAS-NADAL – Riedizione della semifinale del torneo di Madrid dove il greco ha sconfitto al terzo set il maiorchino. E’ l’ultimo precedente tra i due e risale a non più di una settimana fa, tra l’altro l’unico vinto da Tsitsipas. Gli altri sono stati tutti ad appannaggio di Nadal con sette set vinti a zero. Ma chissà che il match madrileno non abbia spalancato le porte ad una inversione di tendenza, anche se fino a qui lo spagnolo a Roma ha avuto un percorso facile, tre match vinti senza perdere set contro Chardy, Basilashvili e Verdasco. Anche Tsitsipas ha risparmiato energie, fatti fuori i due italiani Sinner e Fognini in due set, il greco ha beneficiato nei quarti del ritiro di Roger Federer. La partita è in programma sabato 18 maggio non prima delle 14.30 con diretta su Sky Sport Arena e su Supertennis in chiaro.

DJOKO-SCHWARTZMAN – Diego Schwartzman è una mezza rivelazione. L’argentino, numero 24 del mondo, sembrava vivere un momento di difficoltà nella propria carriera, invece la semifinale a Roma lo rilancia in grande stile sulla terra rossa dopo aver eliminato Nishioka, Ramos, Berrettini e Nishikori senza perdere un set. Dall’altra parte Djokovic arriva alla semifinale più stanco, ha eliminato in due set Shapovalov e Kohlschreivber, ma nei quarti ha dovuto fare affidamento sul terzo set contro Del Potro in un match finito all’una di notte. Due soli precedenti tra i due, li ha vinti Djokovic: 3 set a 0 agli Us Open 2014, ma sulla terra rossa si registra una vittoria al quinto del serbo al Roland Garros 2017. Si gioca alle ore 20 in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su Supertennis.