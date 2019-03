Indian Wells, 16 marzo 2019 - Colpo di scena al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, in California. Rafa Nadal è stato costretto a ritirarsi poco prima dell'attesissima semifinale contro Roger Federer. Lo svizzero, numero 4 al mondo, accede quindi direttamente alla finale. Lo spagnolo, numero 2 del ranking, ha atteso fino all'ultimo per comunicare la sua decisione dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato venerdì nei quarti contro Karen Khachanov, battuto per 7-6 (7/2), 7-6 (7/2). Il match fra i due avversari storici sarebbe dovuto andare in scena oggi alle 20.20.

Sul cemento dell'Indian Wells Garden, Federer ha trionfato cinque volte (2004-2006, 2012, 2017): era arrivato in semifinale dopo il facile successo sul polacco n°67 al mondo: oggi il pass per la finale ottenuto a tavolino.

RAONIC-THIEM ALLE 19 - Ora riflettori puntati sull'altra semifinale Thiem-Raonic che decreterà il nome del secondo finalista: l'austriaco Dominic, numero 8 del ranking, e il canadese Milos, numero 14, si sono affrontati l'ultima volta due anni e mezzo fa: vinse Raonic, come nell'unico altro precedente. Nella notte italiana il 28enne ha conquistato il pass battendo il giovanissimo serbo Mionir Kecmanovic (numero 130 del mondo) per 6-3 6-4. Thiem si è qualificato senza sudare visto che il suo avversario, il francese Gae Monfils (19), è stato costretto - anche lui - al ritiro per un infortunio. Si gioca alle 19.

IN TV: Skysport Arena

IL SOGNO ANDREESCU - Si conoscono invece già le finaliste del tabellone femminile che regala sorprese: all'ultimo step è arrivata infatti l'outsider Bianca Andreescu, canadese di 18 anni, numero 60 al mondo, che ha sconfitto con il punteggio di 6-3 2-6 6-4, in due ore e 12 minuti, l'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking mondiale e del seeding: se la vedrà con Angelique Kerber, numero 8 del ranking e ottava testa di serie, che si è imposta per 6-4 6-2, sulla svizzera Belinda Bencic. Domani, domenica 17 marzo, la finale (orario da definire).

KERBER-ANDREESCU IN TV : in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale).