Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros: "Non ci credo"

Tennis

Marco Cecchinato non si ferma e vola in semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, ai quarti con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 in 3 ore e 30 minuti. Cecchinato ora dovrà affrontare Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 3 Atp e secondo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1, in un'ora e 50 minuti.

Un po' sopraffatto dall'emozione il tennista italiano commenta l'impresa: "Mi batteva molto forte il cuore lui ha spinto e alla fine giocava meglio e iniziavo a crederci meno, ma ora sono in semifinale".