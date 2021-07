Berrettini-Djokovic: tutte le foto della finale di Wimbledon 2021

Matteo Berrettini e Novak Djokovic sono in campo per la finale di Wimbledon 2021. L'italiano, numero 9 al mondo e 7 del seeding, ha sconfitto in semifinale il polacco Hurcacz, mentre il serbo ha avuto la meglio in tre set sul russo Denis Shapovalov 7-6 7-5 7-5. È la prima volta in 144 anni di storia del prestigioso torneo londinese che un italiano raggiunge la finale. Djokovic ha invece già giocato 29 finali degli Slam, di cui 19 vinte e 10 perse.